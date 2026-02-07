La doar 17 ani, invitata este model și balerină și a adunat deja un palmares uriaș: 40 de medalii și 20 de trofee. Vorbim despre muncă, sacrificii, disciplină, competiții și visuri duse până la capăt.

Cum arată viața din spatele performanței și ce urmează pentru tânăra campioană?

Răspunsurile vin duminică, la 11:00, pe YouTube DC News.