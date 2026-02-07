Duminică, de la ora 11:00, aflați de la Mirela Vescan, la Mi-Th Influencer, povestea impresionantă a Toniei Ciortoloman.
La doar 17 ani, invitata este model și balerină și a adunat deja un palmares uriaș: 40 de medalii și 20 de trofee. Vorbim despre muncă, sacrificii, disciplină, competiții și visuri duse până la capăt.
Cum arată viața din spatele performanței și ce urmează pentru tânăra campioană?
Răspunsurile vin duminică, la 11:00, pe YouTube DC News.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci