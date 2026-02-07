€ 5.0923
Două țări europene unde românii „fug" de iarnă, într-o situație grea: „Ploi care nu se mai termină" și furtuni continuă să facă ravagii
Data publicării: 17:07 07 Feb 2026

Două țări europene unde românii „fug” de iarnă, într-o situație grea: „Ploi care nu se mai termină” și furtuni continuă să facă ravagii
Autor: Darius Muresan

taifun-taiwan_00180200 Sursa foto: Freepik/ Rol Ilustrativ

Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania şi Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta, informează Agepres și AFP.

Autorităţile din cele două ţări se tem că solurile, deja saturate după ultimele episoade ploioase intense, nu vor mai putea să absoarbă apă, ceea ce ar putea provoca noi inundaţii şi alunecări de teren.

Peninsula Iberică se află în prima linie în ceea ce priveşte dereglările climatice din Europa, înregistrând de mai mulţi ani valuri de căldură din ce în ce mai lungi şi episoade de ploi abundente din ce în ce mai frecvente şi intense.

În Spania, o mare parte din sudul ţării, în special în Andaluzia, a fost plasat sâmbătă sub incidenţa unei alerte portocalii, la fel şi regiunile din nord-vest, pentru precipitaţii şi vânturi care pot fi "puternice pe plan local", a anunţat Agenţia naţională de meteorologie (AEMET).

Această instituţie publică a precizat totuşi că se aşteaptă la un episod ploios "mai puţin excepţional" în comparaţie cu cel provocat în urmă cu câteva zile de furtuna Leonardo, care, potrivit autorităţilor, a ucis două persoane: o femeie luată de apele unui râu în Andaluzia, al cărei trup a fost recuperat vineri după mai multe zile de căutări, şi o persoană ucisă vineri într-un accident rutier în centrul ţării în urma unui accident în lanţ cauzat de grindină.

"Ploi care nu se mai termină"

Noile precipitaţii de sâmbătă se adaugă astfel în Andaluzia precipitaţiilor recente care au provocat viituri impresionante, inundaţii şi alunecări de teren, precum şi evacuarea a peste 10.000 de persoane din locuinţele lor.

"Cursurile de apă sunt la limită", a avertizat preşedintele regiunii Andaluzia, Juan Manuel Moreno, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

Numeroase drumuri sunt în continuare închise ca măsură de precauţie, iar traficul feroviar a fost în mare parte suspendat, potrivit autorităţilor spaniole, care îndeamnă populaţia să îşi limiteze la maximum deplasările.

După ce a survolat vineri zonele afectate la bordul unui elicopter în apropiere de Cadiz, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, care a prezidat sâmbătă dimineaţă o şedinţă despre urmările intemperiilor, s-a declarat "bulversat văzând toate aceste ploi care nu se mai termină".

Liderul socialist a adăugat că se aşteaptă la "zile complicate" din cauza "condiţiilor meteo foarte nefavorabile".

Portugalia şi Maroc, de asemenea afectate

Portugalia vecină, afectată şi ea sâmbătă de depresiunea atmosferică Marta, se confruntă de mai multe săptămâni cu episoade climatice intense, înregistrând a doua cea mai ploioasă lună ianuarie de după anul 2020, potrivit Agenţiei naţionale de meteorologie (IPMA).

IPMA a plasat tot litoralul portughez sub incidenţa unei alerte portocalii din cauza mării extrem de agitate, cu valuri care pot atinge înălţimi de până la 13 metri.

Opt dintre cele 18 districte din teritoriul continental portughez, situate în centrul şi sudul ţării, sunt de asemenea vizate de o alertă portocalie pentru "ploi persistente şi, uneori, abundente".

"Toate bazinele hidrografice rămân sub o mare presiune", mai ales cel al fluviului Tajo, în regiunea Lisabona, şi al fluviului Sado, mai la sud, a declarat un purtător de cuvânt al Autorităţii naţionale de protecţie civilă.

O persoană a decedat după trecerea depresiunii atmosferice Leonardo în această săptămână şi 1.100 de persoane au fost evacuate în întreaga ţară, conform autorităţilor portugheze.

Consecinţă a succesiunii acestor depresiuni atmosferice, barajele din Portugalia au eliberat în trei zile "un volum de apă echivalent cu consumul anual al ţării", a anunţat preşedintele Agenţiei portugheze pentru Mediu (APA), Jose Pimenta Machado, vineri.

Portugalia organizează duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, într-un context meteorologic delicat, la doar o săptămână după furtuna Kristin, care a ucis cinci oameni şi a cauzat pagube materiale importante.

La câteva sute de kilometri distanţă spre sud, Marocul a fost şi el lovit de aceste violente intemperii succesive, care au dus la strămutarea a 150.000 de persoane în ultimele zile în nord-vestul ţării.

Imaginile difuzate de autorităţile marocane - care au distribuit ajutoare umanitare cu elicopterul - arată moschei pe jumătate acoperite de apă, numeroase drumuri inundate, precum şi terenuri agricole afectate, mai ales plantaţii de lămâi.

A fost emisă o alertă portocalie de vigilenţă pentru acest weekend, agenţia meteorologică naţională avertizând din nou asupra precipitaţiilor abundente. 

furtuni
ploi
portugalia
spania
Comentarii

