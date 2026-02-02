€ 5.0959
DCNews Stiri Influencer brazilian, susținător al politicii antimigrație a lui Trump, arestat de agenții ICE
Data publicării: 18:30 02 Feb 2026

Influencer brazilian, susținător al politicii antimigrație a lui Trump, arestat de agenții ICE
Autor: Iulia Horovei

junior pena Influencerul brazilian Junior Pena/ Sursa foto: Captură video, Instagram @juniorpena0

Un influencer brazilian cu sute de mii de urmăritori, care susținea politica antimigrație dusă de Donald Trump în SUA, a fost arestat de agenții ICE.

Júnior Pena, un influencer brazilian care apăra politica dusă de administrația Trump împotriva imigrației în SUA, a fost arestat de agenții ICE din New Jersey, potrivit The Guardian.

Cunoscut ca susținător al lui Trump, pe numele său complet Eustáquio da Silva Pena Júnior, susținea că migranții arestați, inclusiv brazilienii, erau „toți escroci”. El și-a declarat sprijinul pentru președintele american într-un mesaj video recent adresat sutelor de mii de urmăritori de pe conturile sale de socializare.

Ce spunea Pena despre migranții arestați de ICE

„Îl susțin pe Donald Trump - îmi place tipul”, spunea sud-americanul, al cărui cont susține că arată „realitatea Statelor Unite” din perspectiva unui migrant. Într-un videoclip, Pena i-ar fi îndemnat pe brazilieni să rămână calmi și să nu „dispere” după ce s-a relatat că agenții ICE adunau migranți, inclusiv brazilieni. „Dar toți sunt escroci. Toți”, spunea el despre migranții reținuți.

În urmă cu două zile, Pena ar fi fost el însuși reținut și trimis la centrul de detenție Delaney Hall din Newark, New Jersey. Un prieten a declarat pentru ziarul local Brazilian Times că Pena a fost reținut după ce a lipsit de la o audiere în instanță. Avocatul deținutului, Andrew Lattarulo, ar fi încercat să rezolve situația și să împiedice transferul său într-un alt stat.

Influencerul brazilian ar locui în SUA din 2009 și este originar din Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais, de unde un număr mare de oameni au emigrat în SUA și Europa.

Pena își folosește conturile de pe rețelele de socializare pentru a transmite poveștile migranților, precum și vocile critice la adresa președintelui de stânga al Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și a celor care îl susțin pe fostul președinte de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, închis recent și aliat al lui Trump.

Metodele folosite de brazilieni pentru a evita arestarea

Comunitatea braziliană din SUA, estimată la 2 milioane de locuitori, a fost grav afectată de politica antimigrație a lui Trump, numărul brazilienilor deportați atingând un record de 2.785 anul trecut, comparativ cu 1.640, în 2024.

Într-un raport recent despre „adevărata vânătoare de oameni” care a avut loc sub Trump, revista braziliană Veja a avertizat cititorii: „Există o atmosferă de frică pe străzi, unde oricine pare străin poate fi o țintă... indiferent de statutul său (de imigrare)”. Revista a afirmat că migranții brazilieni din orașe precum Boston adoptă „tactici de supraviețuire” drastice, inclusiv refuzul de a vorbi portugheza în public și încercarea de a se îmbrăca ca „americanii obișnuiți” atunci când își părăsesc locuințele.

Brazilienii de stânga s-au adunat pe contul de Instagram al lui Pena pentru a-l provoca după ce vestea despre arestarea sa a devenit virală, în timp ce prietenii influencerului au postat mesaje în care le cereau urmăritorilor săi să se roage pentru el. 

„L-ai susținut pe Trump și, în cele din urmă, ai suferit consecințele”, a scris unul dintre ei. „Cine se aseamănă, se adună”, a postat un al doilea critic.

Două cazuri care îi implică pe agenții ICE, responsabili cu aplicarea politicii antimigrație a lui Trump, au stârnit indignare în rândul cetățenilor americani. Renne Nicole Good și Alex Pretti, o scriitoare și un asistent medical, ambii în vârstă de 37 de ani, sunt cele două victime ale acțiunilor agenților federali, de la începutul anului. Ei au fost împușcați de polițiști în contexte controversate.

Citește și: Donald Trump a declarat că îl va da în judecată pe Trevor Noah, gazda premiilor Grammy, pentru gluma despre Epstein

ice
trump
imigranti
antimigratie
