Cine este femeia omorâtă de un agent federal în Minneapolis / Video

Este vorba despre Renee Nicole Good. Femeia avea 37 de ani, era cetățean american și s-a mutat în oraș cu aproape un an înainte de incident, transmite BBC.

Conform autorităților locale, Renee Nicole Good se afla în zonă în momentul unei razii ICE, într-un cartier rezidențial.

Cine era Renee Nicole Good

Renee Nicole Good era poetă și scriitoare. Ea cânta la chitară în timpul liber, fiind cunoscută în comunitate ca un om calm și implicat civic. Conducerea orașului Minneapolis au afirmat că femeia se afla la fața locului, ca și observator legal, respectiv un voluntar ce urmărește intervențiile forțelor de ordine, cu scopul de a preveni abuzurile și a documenta eventuale încălcări ale legii.

Administrația Donald Trump a respins această versiune, catalogând-o ca "terorist intern".

Poliţia afirmă că femeia de 37 de ani era în mașina personală şi bloca drumul pe o stradă din oraşul Minneapolis, moment în care un ofiţer al ICE s-a apropiat de autovehicul pe jos. Mașina început atunci să se mişte, apoi s-au auzit două împuşcături. Femeia ar fi suferit o rană mortală la cap şi i s-a pronunţat moartea la spital.

Proteste uriașe și donații după moartea sa

Moartea lui Renee Nicole Good a cauzat proteste în mai multe orașe din Statele Unite ale Americii. Protestatarii au solicitat anchetarea tragediei, purtând bannere cu mesajul "Dreptate pentru Renee".

Un cont de strângeri de fonduri pentru familia sa, stabilit inițial la 50.000 de dolari, a trecut de suma de 500.000 de dolari în doar 15 ore.

Ce spun părinții femeii omorâte



Mama victimei, Donna Ganger, a spus pentru Minnesota Star Tribune că fiica sa a fost "probabil îngrozită" în momentul confruntării cu agenții federali.

"Era una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut. Extrem de compătimitoare. A avut grijă de oameni toată viața ei. Era iubitoare, iertătoare și afectuoasă. A fost un om extraordinar", a spus Donna Ganger.

Tatăl său, Tim Ganger, a zis pentru Washington Post că fiica sa "a avut o viață bună, dar și una grea".

Viațade familie și parcursul personal al lui Renee Nicole Good



Renee Nicole Good era originară din Colorado Springs. Se mutase în Minneapolis în 2025, venind din Kansas City. Pe un cont de Instagram care pare să îi fi aparținut, acum fiind pe modul privat, se descria ca fiind o "poetă și scriitoare și soție și mamă", care "descoperă Minneapolis".

Renee Nicole Good a fost căsătorită de două ori. Cel de-al doilea soț, Tim Macklin, a murit în anul 2023. Cei doi aveau împreună un fiu, în vârstă de 6 ani. Alți doi copii sunt din prima căsătorie.

Primul ei soț a zis presei americane, sub protecția anonimatului, că Renee nu era activistă, ci o creștină devotată, ce participase în tinerețe la misiuni religioase în Irlanda de Nord.

Ce studii a avut



Good a studiat scriere creativă la Old Dominion University din Norfolk, Virginia. În anul 2020, a câștigat un premiu universitar acordat de Academy of American Poets pentru poemul "On Learning to Dissect Fetal Pigs".

În același an 2020, Renee Nicole Good a absolvit Facultatea de Arte și Litere a universității, cu o diplomă în limba engleză.

Președintele universității, Brian Hemphill, a spus că moartea ei este "un nou exemplu al faptului că frica și violența au devenit, din păcate, ceva obișnuit".

Controverse

Mai mulți lideri locali au declarat că Renee Nicole Good se afla la fața locului doar ca observator legal. Mama sa a zis că fiica ei "nu făcea parte din nimic" ce să implice confruntarea cu agenții ICE. Însă oficialii de la Casa Albă susțin că femeia ar fi intervenit activ.

Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a zis că Good ar fi "urmărit și obstrucționat" activitatea agenților, "blocându-i cu mașina" și "strigând la ei".

Aceasta a susținut că femeia "a transformat vehiculul într-o armă" și ar fi încercat să lovească un agent, care "s-a temut pentru viața sa" și a tras focuri de armă.

Versiunea a fost susținută public și de președintele Donald Trump

Însă primarul din Minneapolis contestă versiunea federală. Jacob Frey a declarat că agentul ICE a acționat imprudent.

"După ce am văzut imaginile, vreau să spun foarte clar: este o aberație. A fost un agent care a folosit puterea în mod nechibzuit, iar rezultatul a fost moartea unei persoane", a zis edilul.

Renee Nicole Good locuia la doar câteva străzi de locul în care a fost omorâtă. Zona se află la aproape un kilometru de locul unde George Floyd a murit în anul 2020, izbucnind apoi proteste masive contra brutalității poliției în întreaga lume.

