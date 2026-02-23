€ 5.0968
Karol Nawrocki a pus capăt „privilegiilor necondiționate" pentru ucrainenii din Polonia
Data actualizării: 23:12 23 Feb 2026 | Data publicării: 23:11 23 Feb 2026

Karol Nawrocki a pus capăt „privilegiilor necondiționate” pentru ucrainenii din Polonia
Autor: Ioan-Radu Gava

karol-nawrocki_95076500 Preşedintele polonez Karol Nawrocki. Foto: Agerpres

Președintele Karol Nawrocki a promulgat un proiect de lege guvernamental care pune capăt statutului special acordat în 2022 refugiaților ucraineni, care vor fi acum tratați pe aceeași bază legală ca și ceilalți străini.

Măsurile speciale au fost puse în aplicare după ce invazia la scară largă a Rusiei din 2022 a forțat milioane de ucraineni să fugă din țara lor și să caute refugiu în Polonia. Aproape un milion de refugiați ucraineni sunt astăzi în Polonia, iar guvernul susține că este timpul să le normalizeze statutul, scrie Times of Poland.

Anunțând semnarea proiectului de lege, Karol Nawrocki, care este aliniat cu opoziția de dreapta și se află în conflict cu coaliția de guvernare liberală, și-a asumat meritul de a fi determinat guvernul spre a pune capăt „privilegiilor necondiționate” acordate ucrainenilor.

Zelenski, prima vizită în Polonia de la alegerea lui Karol Nawrocki președinte

„Am fost în mod constant alături de Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei imperiale. În primele luni ale războiului, Polonia a trecut testul solidarității ca nicio altă țară”, a declarat președintele. 

„Dar ceea ce a fost justificat în momentul dificil, în timp a început să genereze un sentiment de inegalitate față de cetățenii polonezi”, a continuat el.

„Am promis să pun capăt erei privilegiilor necondiționate. Astăzi, îmi îndeplinesc acest angajament”, a conchis Nawrocki.

karol nawrocki
ucraina
refugiati
Comentarii

