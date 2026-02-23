Karol Nawrocki a pus capăt „privilegiilor necondiționate” pentru ucrainenii din Polonia

Măsurile speciale au fost puse în aplicare după ce invazia la scară largă a Rusiei din 2022 a forțat milioane de ucraineni să fugă din țara lor și să caute refugiu în Polonia. Aproape un milion de refugiați ucraineni sunt astăzi în Polonia, iar guvernul susține că este timpul să le normalizeze statutul, scrie Times of Poland.

Anunțând semnarea proiectului de lege, Karol Nawrocki, care este aliniat cu opoziția de dreapta și se află în conflict cu coaliția de guvernare liberală, și-a asumat meritul de a fi determinat guvernul spre a pune capăt „privilegiilor necondiționate” acordate ucrainenilor.

„Am fost în mod constant alături de Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei imperiale. În primele luni ale războiului, Polonia a trecut testul solidarității ca nicio altă țară”, a declarat președintele.

„Dar ceea ce a fost justificat în momentul dificil, în timp a început să genereze un sentiment de inegalitate față de cetățenii polonezi”, a continuat el.

„Am promis să pun capăt erei privilegiilor necondiționate. Astăzi, îmi îndeplinesc acest angajament”, a conchis Nawrocki.