Data publicării: 19:56 22 Feb 2026

Camion cu lemne răsturnat în prăpastie. Momentul a fost surprins de o cameră de bord în Sibiu (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Camion cu lemne răsturnat în prăpastie. Momentul a fost surprins de o cameră de bord în Sibiu (VIDEO) Sursa Foto: Facebook Romania TV si Decident.ro

Un camion cu lemne s-a răsturnat într-o prăpastie pe drumul județean 106J, în zona Gura Râului, județul Sibiu. Incidentul a fost surprins de o cameră de bord.

Un camion cu lemne s-a răsturnat într-o prăpastie, pe drumul către stațiunea Păltiniș, în județul Sibiu. Totul a fost surprins de o cameră de bord. Imaginile sunt șocante și pot afecta emoțional.

Evenimentul a avut loc pe drumul județean 106J, în apropiere de Gura Râului, în jurul orei 16.50, pe 17 februarie 2026, conform portalului Oradesibiu.ro. Din primele informații, camionul cu lemne a pierdut controlul imediat după ce a ieșit dintr-o curbă, pe un carosabil acoperit de zăpadă. Remorca încărcată cu bușteni a căzut în gol după capul tractor, care s-a prăbușit primul.

Totul filmat de o cameră de bord

O cameră de bord montată într-un alt autoturism surprinde momentul exact al accidentului. Din imagini se vede cum șoferul mașinii care filma a oprit pentru a permite camionului să treacă, însă acesta virează brusc și iese de pe șosea, potrivit Digi 24.

Șoferii aflați în apropiere au sărit imediat să îl ajute pe bărbatul aflat la volan, așteptând echipajele de salvare să ajungă la fața locului.

Șoferul este nevătămat

Din fericire, șoferul camionului, un bărbat de 40 de ani din Gura Râului, nu a suferit răni. Autoritățile au confirmat că au existat doar pagube materiale.

Investigațiile Secției 6 Orlat arată că incidentul a fost cauzat de viteza neadaptată la condițiile de drum, camionul cu lemne răsturnându-se în afara carosabilului pe ruta Păltiniș–Gura Râului.

„Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, au precizat polițiștii. Bărbatul a primit un avertisment contravențional, conform OUG nr. 195/2002.

CITEȘTE ȘI: Una caldă, una rece de la vârful ANM! Schimbări bruște de vreme în martie: inclusiv episoade de iarnă
 

VEZI VIDEO AICI:

sibiu
accident
camion
prapastie
