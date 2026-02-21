Incendiu la Mănăstirea Strâmba-Jiu din Gorj. Pompierii intervin de urgență

Incendiul este puternic și se manifestă pe o suprafață de aproape 250 de metri pătrați.

Intervenție cu mai multe autospeciale. Unde ar fi izbucnit focul

Pompierii intervin de urgență cu mai multe autospeciale pentru a localiza și lichida incendiul, care ar fi izbucnit la bucătăria așezământului monahal.

Foto

Cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă au fost trimise la fața locului. Din fericire, nu există persoane rănite.

Deocamdată, nu este cunoscută cauza izbucnirii incendiului. După lichidarea focului vor începe cercetări pentru a se stabili împrejurările incendiului de la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Strâmba-Jiu, județul Gorj.