DCNews Stiri Acord sau război. Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului
Data publicării: 21:01 19 Feb 2026

Acord sau război. Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului
Autor: Tiberiu Vasile

Acord sau război. Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum de 10 zile Iranului.

Președintele Donald Trump a stabilit joi un termen limită clar pentru Iran. Teheranul are 10 zile la dispoziție pentru a ajunge la un acord sau riscă un conflict semnificativ. Într-un discurs la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, Trump a subliniat incertitudinea deciziei, dar și determinarea administrației sale de a proteja stabilitatea regională, conform CNN.

„S-ar putea să fim nevoiți să facem un pas în față, sau poate că nu. Poate că vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu un leadership hotărât, nimic nu este imposibil”, a declarat Trump la Washington, punând accent pe alternativa dintre diplomație și acțiune militară.

Joi dimineață, cel puțin șase avioane americane au traversat spațiul aerian european, iar armata SUA este pregătită să intervină chiar de sâmbătă, 21 februarie, dacă președintele autorizează operațiunea. Surse din cercurile oficiale precizează că Trump a analizat atent atât argumentele pro, cât și pe cele contra unei intervenții militare, consultându-se cu consilieri și aliați.

Amenințarea lui Trump

Trump a transmis din nou un mesaj ferm către Iran. Teheranul trebuie să accepte condițiile pentru un acord care să limiteze tensiunile. „Acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Și dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat și așa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord”, a spus președintele.

„Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Atunci se vor petrece lucruri rele dacă nu vor face un acord”, a completat el.

Posibilitatea unei campanii militare masive

Potrivit oficialilor americani și israelieni citați de Axios, o eventuală operațiune împotriva Iranului ar putea fi o „campanie masivă” de câteva săptămâni. Administrația Trump a stabilit că iranienii trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii un pachet de măsuri care să răspundă preocupărilor SUA legate de programul nuclear, prezentate anterior la Geneva.

Portavionul USS Ford și grupul său de atac, așteptat în estul Mediteranei, va juca un rol crucial în planurile militare americane, deși Marea Britanie a refuzat utilizarea bazelor sale, inclusiv RAF Fairford și Diego Garcia, pentru eventuale lovituri.

Avertismente internaționale

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a emis joi un apel către cetățenii polonezi aflați în Iran să părăsească imediat țara, avertizând că riscul unui conflict este „foarte real” și că evacuarea rapidă ar putea deveni imposibilă dacă situația se deteriorează.

În paralel, Kremlinul a avertizat asupra unei „escaladări fără precedent a tensiunilor” și a solicitat tuturor părților să utilizeze exclusiv mijloace politice pentru soluționarea disputelor.

Pe măsură ce termenul de 10 zile se apropie, tensiunile dintre SUA și Iran cresc, iar opțiunea între acord sau război rămâne decisivă.

CITEȘTE ȘI: Germania își retrage parțial trupele din Irak pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
 

