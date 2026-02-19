€ 5.0956
DCNews Stiri Sfaturile unui fost președinte ucrainean pentru Zelenski: Aici ar fi trebuit să insiste. Ce ar urmări, de fapt, Putin în negocierile cu Ucraina
Data actualizării: 20:19 19 Feb 2026 | Data publicării: 20:12 19 Feb 2026

Sfaturile unui fost președinte ucrainean pentru Zelenski: Aici ar fi trebuit să insiste. Ce ar urmări, de fapt, Putin în negocierile cu Ucraina
Autor: Iulia Horovei

volodimir zelenski ucraina Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres

Un fost președinte al Ucrainei i-a oferit câteva sfaturi actualului lider de la Kiev, numind totodată și greșelile pe care le-a făcut Volodimir Zelenski în negocierile cu Vladimir Putin.

Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko are două sfaturi pentru oricine negociază cu liderul rus Vladimir Putin.

Sfaturile lui Poroșenko pentru Zelenski

În primul rând și cel mai important, cei care negociază cu președintele rus nu trebuie să aibă niciodată încredere în el. În al doilea rând, o discuție cu liderul rus trebuie inițiată doar atunci când cel care negociază o face dintr-o poziție de forță, a spus fostul președinte ucrainean, într-un interviu pentru Politico.

Poroșenko se teme că aceste aspecte sunt ignorate în actualele discuții de pace mediate de SUA privind războiul Rusiei în Ucraina. El se bazează pe experiența sa în acordurile de la Minsk din 2014 și 2015. Concepute pentru a îngheța conflictul din Donbas și semnate de liderii Ucrainei, Rusiei, Franței, Germaniei și de separatiștii ucraineni, niciunul dintre acorduri nu a rezistat.

Observațiile sale despre stadiul negocierilor vin în contextul în care delegațiile rusă și ucraineană se întâlnesc la Geneva cu trimișii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, în cea mai recentă rundă de discuții pentru a pune capăt războiului. 

Poroșenko, primul președinte ales al Ucrainei după protestele EuroMaidan din 2013-2014, care l-au răsturnat pe Viktor Ianukovici, susținut de Moscova, este preocupat de direcția pe care o vor lua aceste negocieri de pace.

Unde a greșit Zelenski, potrivit lui Poroșenko

Poroșenko, care conduce partidul Solidaritatea Europeană, principala facțiune de opoziție din Ucraina, consideră că rivalul său, președintele Volodimir Zelenski, a făcut o greșeală fiind atras în negocieri care i-au exclus pe europeni. El crede că Zelenski ar fi trebuit să insiste asupra unui armistițiu imediat. 

„În ciuda catastrofei din Biroul Oval din februarie, de acum un an, ar fi trebuit să se limiteze la a cere pur și simplu un armistițiu. Nu-l înțelege pe Putin și nu-l înțelege pe Trump. Și avem o altă problemă: Trump nu-l înțelege pe Putin. Și aceasta este o tragedie globală, și nu doar pentru Ucraina”, a spus Poroșenko.

Perspectiva lui Trump, diferită de a lui Putin

„Trump crede că Putin face comerț cu el și încearcă să obțină condiții de pace mai bune. Acest lucru nu este adevărat. Putin nu face comerț. Are o înțelegere complet diferită.

Putin vrea să restabilească Uniunea Sovietică. Putin vrea să restabilească Imperiul Rus. Nu am nicio îndoială în privința asta. Putin visează la locul său în istorie. Și indiferent de prețul vieților pierdute - vieți rusești și, bineînțeles, vieți ucrainene”, a adăugat el. 

Putin nu și-ar dori, în realitate, Donbasul. Ce ar urmări, de fapt

Poroșenko consideră că lui Putin nu îi pasă prea mult de asigurarea unor teritorii suplimentare în estul Ucrainei, pe care trupele sale nu au putut să le cucerească și pe care liderul de la Kremlin i le cere Kievului în cazul unui acord de pace. El crede că Putin folosește această cerere „pentru a încerca să destabilizeze situația politică internă din Ucraina” și să distrugă unitatea țării, întrucât orice concesie teritorială ar trebui votată într-un referendum care i-ar diviza pe ucraineni.

„Acesta este scenariul rusesc. Amintiți-vă, Putin este ofițer KGB. Este specialist în astfel de lucruri”, a spus Poroșenko.

Europenii și implicarea în negocieri de pace

Europenii ar trebui acum să se impună în discuții, acceptând apelul președintelui francez Emmanuel Macron de a participa direct, a spus Poroșenko.

„Cred că se va crea un impuls în spatele discuțiilor”, a spus el. Totuși, el a menționat că este nevoie de o susținere din partea cancelarului german Friedrich Merz. 

„Europa are tot dreptul să fie la masa negocierilor, deoarece este cea care finanțează Ucraina acum. Acestea fiind spuse, fără Trump, fără America, este imposibil să se ajungă la un acord de pace. Rolul Statelor Unite este important, dar fără Europa, nimic nu se poate întâmpla. Pot juca rolul polițistului bun și al polițistului rău”, a adăugat Poroșenko. 

Dar fostul președinte ucrainean consideră că Trump trebuie să treacă de una dintre liniile sale roșii pentru a garanta securitatea Ucrainei de după război. „Trebuie să implice trupe pe teren. Ale cui trupe? Ale Americii, pentru că fără ele va exista din nou conflict”, a spus el.

