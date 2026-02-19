€ 5.0941
Data publicării: 10:59 19 Feb 2026

Ger și ninsori în weekend, în București. Temperaturile scad până la -7 grade
Autor: Dana Mihai

Ger și ninsori în weekend, în București. Temperaturile scad până la -7 grade - Freepik Ger și ninsori în weekend, în București. Temperaturile scad până la -7 grade - Freepik

Vremea se va răci şi se vor semnala noi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în Bucureşti, până duminică dimineaţa, informează ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 19 februarie, ora 10:00 - 20 februarie, ora 8:00, în Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi între -7 şi -5 grade.

Ploaie, lapoviță și ninsoare de vineri

Începând de vineri dimineaţa până sâmbătă, la ora 8:00, cerul se va înnora treptat şi vor fi precipitaţii, pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări seara şi noaptea (viteze de 50 - 55 km/h). Temperatura maximă va fi de 2 - 4 grade, iar cea minimă va oscila între -3 şi -2 grade.

Ninsori și ger în weekend

În perioada 21 februarie, ora 8:00 - 22 februarie, ora 10:00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros şi va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40 - 45 km/h). Temperatura maximă se va încadra între -3 grade şi -1 grad, iar cea minimă între -5 şi -3 grade.

ANM precizează că, în intervalul 19 februarie, ora 10:00 - 22 februarie, ora 10:00, pentru Municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare de precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificările de vânt şi vreme rece.

vreme bucuresti
