Slovacia decretează stare de urgență în aprovizionarea cu petrol. Robert Fico, acuzații grave al adresa lui Zelenski. Orban face front comun

Slovacia a aprobat eliberarea a 250.000 de tone de rezerve de țiței de urgență pentru aprovizionarea singurei sale rafinării, în timp ce prim-ministrul Robert Fico a acuzat Ucraina de întârzierea livrărilor de combustibil rusesc printr-o conductă de tranzit cheie.

„Președintele Zelenski se joacă cu sprijinul nostru când vine vorba de perspectivele europene ale Ucrainei”, a declarat Fico jurnaliștilor din Bratislava după o ședința de miercuri a guvernului slovac, scrie Bloomberg.

El a anunţat că intenţionează să sesizeze Comisia Europeană (CE), pentru a examina situaţia.

Ungaria se alătură Slovaciei și oprește exporturile de motorină către Ucraina

Între timp, Ungaria s-a alăturat Slovaciei în oprirea exporturilor de motorină către Ucraina până la reluarea transporturilor de țiței rusesc prin conducta Druzhba, care trece prin Ucraina, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Totodată, tot miercuri, premierul ungar Viktor Orban a acuzat Ucraina, într-o postare pe Facebook, de şantaj, cu scopul de a obliga „Ungaria să intre în coaliţia ţărilor europene pro-război”.

Drujba este o conductă care tranzitează teritoriul ucrainean în vederea livrării de petrol rusesc Slovaciei şi Ungariei și a fost avariată de un atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, la sfârşitul lui ianuarie, la Brody.

Robert Fico îl acuză direct pe Volodimir Zelenski

Premierul slovac a susținut că pagubele ar fi fost reparate și a acuzat că suspendarea aprovizionării cu petrol ar fi o decizie politică a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Guvernul ucrainean a respins această acuzație, susținând că atacurile rusești au provocat pagube la scară largă care nu pot fi reparate rapid.

Un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a declarat că excepțiile acordate Ungariei și Slovaciei pentru continuarea achiziționării de petrol rusesc au fost „de natură temporară” și au scopul de a oferi ambelor țări timp să se dezechilibreze cu aprovizionarea Moscovei.

Ucraina compară Slovacia și Ungaria cu "dependenții de droguri"

„Există surse alternative de resurse pentru aceste țări, dar din păcate nu vedem nicio încercare de a scăpa de petrolul rusesc. Acest lucru seamănă cu adevărat cu comportamentul dependenților de droguri”, a declarat Tykhyi miercuri.

Autoritățile au declarat că rezervele de urgență vor ajuta singura rafinărie din Slovacia - Slovnaft, parte a companiei ungare Mol Nyrt., să gestioneze deficitul de aprovizionare în luna următoare, scrie Financial Post. Rafinăria exportă aproximativ 60% din producția sa către țările vecine, inclusiv către Ucraina și Republica Cehă. Slovnaft a oprit exporturile pentru a se concentra pe aprovizionarea internă, a declarat directorul executiv Gabriel Szabó jurnaliștilor, la aceeași conferință de presă.





