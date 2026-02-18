€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Slovacia decretează stare de urgență în aprovizionarea cu petrol. Robert Fico, acuzații grave al adresa lui Zelenski. Orban face front comun
Data actualizării: 18:58 18 Feb 2026 | Data publicării: 18:57 18 Feb 2026

Slovacia decretează stare de urgență în aprovizionarea cu petrol. Robert Fico, acuzații grave al adresa lui Zelenski. Orban face front comun
Autor: Doinița Manic

harta europa, rusia bani romania Premierul Ungariei, Viktor Orban acuză Kievul de „șantaj”. Fico spune că va sesiza CE. Foto: Pixabay

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a decretat, miercuri, starea de urgenţă în domeniul aprovizionării cu petrol.

Slovacia a aprobat eliberarea a 250.000 de tone de rezerve de țiței de urgență pentru aprovizionarea singurei sale rafinării, în timp ce prim-ministrul Robert Fico a acuzat Ucraina de întârzierea livrărilor de combustibil rusesc printr-o conductă de tranzit cheie.

„Președintele Zelenski se joacă cu sprijinul nostru când vine vorba de perspectivele europene ale Ucrainei”, a declarat Fico jurnaliștilor din Bratislava după o ședința de miercuri a guvernului slovac, scrie Bloomberg.

El a anunţat că intenţionează să sesizeze Comisia Europeană (CE), pentru a examina situaţia.

Ungaria se alătură Slovaciei și oprește exporturile de motorină către Ucraina

Între timp, Ungaria s-a alăturat Slovaciei în oprirea exporturilor de motorină către Ucraina până la reluarea transporturilor de țiței rusesc prin conducta Druzhba, care trece prin Ucraina, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Totodată, tot miercuri, premierul ungar Viktor Orban a acuzat Ucraina, într-o postare pe Facebook, de şantaj, cu scopul de a obliga „Ungaria să intre în coaliţia ţărilor europene pro-război”.

Drujba este o conductă care tranzitează teritoriul ucrainean în vederea livrării de petrol rusesc Slovaciei şi Ungariei și a fost avariată de un atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, la sfârşitul lui ianuarie, la Brody.

Robert Fico îl acuză direct pe Volodimir Zelenski

Premierul slovac a susținut că pagubele ar fi fost reparate și a acuzat că suspendarea aprovizionării cu petrol ar fi o decizie politică a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Guvernul ucrainean a respins această acuzație, susținând că atacurile rusești au provocat pagube la scară largă care nu pot fi reparate rapid.

Un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a declarat că excepțiile acordate Ungariei și Slovaciei pentru continuarea achiziționării de petrol rusesc au fost „de natură temporară” și au scopul de a oferi ambelor țări timp să se dezechilibreze cu aprovizionarea Moscovei.

Ucraina compară Slovacia și Ungaria cu "dependenții de droguri"

„Există surse alternative de resurse pentru aceste țări, dar din păcate nu vedem nicio încercare de a scăpa de petrolul rusesc. Acest lucru seamănă cu adevărat cu comportamentul dependenților de droguri”, a declarat Tykhyi miercuri. 

Autoritățile au declarat că rezervele de urgență vor ajuta singura rafinărie din Slovacia - Slovnaft, parte a companiei ungare Mol Nyrt., să gestioneze deficitul de aprovizionare în luna următoare, scrie Financial Post. Rafinăria exportă aproximativ 60% din producția sa către țările vecine, inclusiv către Ucraina și Republica Cehă. Slovnaft a oprit exporturile pentru a se concentra pe aprovizionarea internă, a declarat directorul executiv Gabriel Szabó jurnaliștilor, la aceeași conferință de presă.

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovacia
ungaria
robert fico
viktor orban
volodimir zelenski
petrol
rusia
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Miza lui Nicușor Dan la Washington. Cum explică Bogdan Chirieac a doua invitație pentru România
Publicat acum 16 minute
România cere o misiune NATO în Marea Neagră. Radu Miruță, în Politico: E greu să scanăm tot spaţiul aerian după drone ruseşti
Publicat acum 17 minute
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime împotriva umanității, potrivit experților ONU
Publicat acum 45 minute
”Nu am nimic nou de spus”. MAE, precizări după filmarea cu Oana Țoiu din Londra: Umor diplomatic conștient. Aplauze și amuzament
Publicat acum 56 minute
Loturi de stafide retrase de la comercializare. Clienții care le-au cumpărat, rugați să le returneze - FOTO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 7 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 11 ore si 25 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 13 ore si 57 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 11 ore si 28 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Zuckerman: „Dacă jignesc, asta e, trebuie să fie jignit! Făcusem un aranjament cu Guvernul” Ce a urmat? „O rușine”
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close