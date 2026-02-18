Slovacia decretează stare de urgență în aprovizionarea cu petrol. Robert Fico, acuzații grave al adresa lui Zelenski. Orban face front comun

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a decretat, miercuri, starea de urgenţă în domeniul aprovizionării cu petrol.
Slovacia a aprobat eliberarea a 250.000 de tone de rezerve de țiței de urgență pentru aprovizionarea singurei sale rafinării, în timp ce prim-ministrul Robert Fico a acuzat Ucraina de întârzierea livrărilor de combustibil rusesc printr-o conductă de tranzit cheie.
„Președintele Zelenski se joacă cu sprijinul nostru când vine vorba de perspectivele europene ale Ucrainei”, a declarat Fico jurnaliștilor din Bratislava după o ședința de miercuri a guvernului slovac, scrie Bloomberg.
El a anunţat că intenţionează să sesizeze Comisia Europeană (CE), pentru a examina situaţia.
Între timp, Ungaria s-a alăturat Slovaciei în oprirea exporturilor de motorină către Ucraina până la reluarea transporturilor de țiței rusesc prin conducta Druzhba, care trece prin Ucraina, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.
Totodată, tot miercuri, premierul ungar Viktor Orban a acuzat Ucraina, într-o postare pe Facebook, de şantaj, cu scopul de a obliga „Ungaria să intre în coaliţia ţărilor europene pro-război”.
Drujba este o conductă care tranzitează teritoriul ucrainean în vederea livrării de petrol rusesc Slovaciei şi Ungariei și a fost avariată de un atac rusesc asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, la sfârşitul lui ianuarie, la Brody.
Premierul slovac a susținut că pagubele ar fi fost reparate și a acuzat că suspendarea aprovizionării cu petrol ar fi o decizie politică a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Guvernul ucrainean a respins această acuzație, susținând că atacurile rusești au provocat pagube la scară largă care nu pot fi reparate rapid.
Un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a declarat că excepțiile acordate Ungariei și Slovaciei pentru continuarea achiziționării de petrol rusesc au fost „de natură temporară” și au scopul de a oferi ambelor țări timp să se dezechilibreze cu aprovizionarea Moscovei.
„Există surse alternative de resurse pentru aceste țări, dar din păcate nu vedem nicio încercare de a scăpa de petrolul rusesc. Acest lucru seamănă cu adevărat cu comportamentul dependenților de droguri”, a declarat Tykhyi miercuri.
Autoritățile au declarat că rezervele de urgență vor ajuta singura rafinărie din Slovacia - Slovnaft, parte a companiei ungare Mol Nyrt., să gestioneze deficitul de aprovizionare în luna următoare, scrie Financial Post. Rafinăria exportă aproximativ 60% din producția sa către țările vecine, inclusiv către Ucraina și Republica Cehă. Slovnaft a oprit exporturile pentru a se concentra pe aprovizionarea internă, a declarat directorul executiv Gabriel Szabó jurnaliștilor, la aceeași conferință de presă.
de Anca Murgoci