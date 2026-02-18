Imaginea lui Mugur Isărescu, folosită într-o tentativă de fraudă financiară. Anunțul BNR

Banca Națională a României atenționează cu privire la o tentativă de fraudă financiară tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.
În ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări de acest gen care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, transmit oficialii.
„Conținutul clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a unui cunoscut ziar generalist (Adevărul). Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune (40 de întrebări cu Denise Rifai)”, se arată în comunicatul BNR.
Postările respective utilizează fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiții financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacționare automatizată.
Deepfake, conform proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.
„Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții. În cazul în care ați interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizați date personale și să raportați imediat aceste situații autorităților competente”, mai transmit oficialii BNR.
Comunicările oficiale ale Băncii Naționale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-urile bnr.ro, și conturile instituției pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.
de Anca Murgoci