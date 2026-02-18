Imaginea lui Mugur Isărescu, folosită într-o tentativă de fraudă financiară. Anunțul BNR

În ultimele zile, în mediul online au fost publicate postări de acest gen care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, transmit oficialii.

Tentativă de fraudă folosind imaginea lui Mugur Isărescu

„Conținutul clonează website-ul și pagina dintr-o rețea de socializare a unui cunoscut ziar generalist (Adevărul). Materialul redă un fals transcript al unei pretinse participări a guvernatorului BNR la un interviu într-un show de televiziune (40 de întrebări cu Denise Rifai)”, se arată în comunicatul BNR.

Postările respective utilizează fraudulos imaginea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiții financiare pe un website care se promovează ca platformă de tranzacționare automatizată.

Deepfake, conform proiectului de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, reprezintă orice conținut falsificat de tip imagine, audio și/sau video realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri pentru care nu și-a dat consimțământul, care în realitate nu au fost spuse sau făcute de acea persoană.

„Reiterăm faptul că Banca Națională a României nu face recomandări și propuneri de investiții. În cazul în care ați interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizați date personale și să raportați imediat aceste situații autorităților competente”, mai transmit oficialii BNR.

Comunicările oficiale ale Băncii Naționale a României în mediul online se realizează exclusiv prin website-urile bnr.ro, și conturile instituției pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

Citește și: Când vor scădea dobânzile la creditele românilor. Mugur Isărescu (BNR), anunțul zilei / video