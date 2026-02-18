”Nu am nimic nou de spus”. MAE, precizări după filmarea cu Oana Țoiu din Londra: Umor diplomatic conștient. Aplauze și amuzament

”Ca urmare a propagării în spațiul public a unor scurte fragmente video din discursul susținut de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, la Londra, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face următoarele precizări, redând, de asemenea, contextul declarațiilor.

Chatham House, oficial Institutul Regal de Afaceri Internaționale din Londra, este unul dintre cele mai influente think-tank-uri din lume, iar intervenția ministrului Oana Țoiu a făcut parte din agenda oficială a vizitei efectuate în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în marja întrevederii cu omologul Yvette Copper. Vizita a mai inclus intervenții la Oxford, BBC, Financial Times și The Telegraph, întâlniri cu comunitatea de români, precum și marcarea investiției în noul Consulat General de la Londra.

La evenimentul Chatham House au participat 200 de experți și diplomați, formatul permițând discuții deschise directe fără a se limita la lecturarea unor discursuri.

În mai multe montaje media, înregistrarea se oprește exact după secunda în care ministrul Oana Țoiu menționează că nu are nimic nou de spus. În realitate, această construcție a fost deschiderea unei figuri de stil specifice spațiului de dezbatere britanic, o introducere menită să atragă atenția asupra mesajului principal, acela de perseverență. Afirmația „nu am nimic nou de spus” a fost urmată imediat de o explicație, cu scopul de a reafirma poziții cunoscute (solidaritatea), nu livrarea de noutăți de dragul spectacolului.

Transcrierea momentului din discurs, pe care MAE o pune la dispoziția publicului, arată continuarea logică:

„Thank you. It is such an honor to be here today with you although I have nothing new to say. And I know that that sounds like a disastrous start of a conversation but it is true. I think the power of this conversation is not necessarily in saying something new but rather in reaffirming what we already know, which is that we're here together standing as an international community, we’re here together, as in my case a representative of Romania.” (…)

Ministrul Oana Țoiu a continuat cu afirmația că suntem de 1.500 de zile într-un război pe care Rusia anunțase că îl câştigă în trei zile şi că rezistența a fost posibilă datorită curajului ucrainenilor, dar și faptului că nimic nu s-a schimbat în decizia neabătută a României și a comunității internaționale, a statelor care gândim la fel, inclusiv Regatul Unit, de a fi de partea bună a istoriei.

Falsă eroare de comunicare

A omite explicația din spatele unei introduceri politicoase transformă un gest de eleganță diplomatică şi o cadrare colocvială a temei perseverenței într-o falsă eroare de comunicare.

Referitor la momentul în care ministrul a zâmbit, menționând că ”toată lumea vrea să adere la UE”, MAE subliniază că acesta a fost o reacție de umor diplomatic conștient.

Într-o sală aflată în inima Londrei post-Brexit, ministrul a recunoscut prin acea pauză și prin replica empatică „nu am vrut să spun asta (în acest fel)” contrastul dintre dorința de aderare a vecinilor noștri (Republica Moldova și Ucraina) și poziția actuală a țării care a găzduit dezbaterea, dar şi recunoaşterea implicită a faptului că unii experți britanici din sală au încercat să argumenteze în cariera lor pentru rămânerea în UE.

Departe de a fi o confuzie, a fost un moment de conexiune cu audiența britanică, care a răspuns prin aplauze și amuzament la această recunoaștere a „elefantului din cameră”.

Glumă diplomatică sau gafă. MAE spune că audiența din Londra a înțeles nuanțele

MAE face acest demers având în vedere interesul opiniei publice de a avea acces la întreaga substanță a discursului într-un spațiu recunoscut al dezbaterilor pe teme de politică externă, care a inclus teme vitale: securitatea la Marea Neagră, reziliența energetică și parteneriatul strategic cu Regatul Unit.

Pentru a elimina orice dubiu creat de editările selective, MAE punem la dispoziția înregistrarea integrală a alocuțiunii pentru o lectură completă, pentru a permite distincția între o glumă diplomatică, într-un cadru cu audiență pregătită pentru a recunoaște nuanțele, și etichetele false de gafe.

Discursul, precum şi sesiunea de întrebări şi răspunsuri sunt integral publice pe site-ul institutului la acest link:https://www.chathamhouse.org/events/all/standard-event/defending-natos-eastern-flank-how-romania-responding-russian-aggression?utm_source=twitter.com&utm_medium=organic-social&utm_campaign=romania&utm_content=event

Transciptul alocuțiunii de deschidere susținute de ministrul Oana Țoiu:

(...) „It is such an honor to be here today with you although I have nothing new to say. And I know that that sounds like a disastrous start of a conversation but it is true. I think the power of this conversation is not necessarily in saying something new but rather in reaffirming what we already know. We're here together standing as an international community. We’re here together to stand by Ukraine in their effort, in their extraordinary courage, resilience, perseverance but also of the hope and of the future plans and how they design the future in the same time they protect their survival.” (…)

Transcriptul declarațiilor ministrului Oana Țoiu privind extinderea UE și contextul britanic:

„So, I think, irrespective of where you are in the size of your economy, if you look at the decision to join the European Union or to stay in the European Union - I didn't mean to go that way. I realized in the middle of the phrase. So, if you join the European Union or if you decide to stay in the European Union, I think it's quite clear, especially from a financial point of view or an economic point of view, that is a positive decision for the country and therefore for its citizens.””