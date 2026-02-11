Ciucu anunță că împrumută Primăria Capitalei la bănci: Nu ne lasă altă opțiune

Edilul general a transmis, miercuri, într-o postare pe o rețea socială, că s-a întâlnit cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Totodată, a solicitat Direcţiei de Investiţii Publice o analiză despre proiectele pentru care se va solicita finanţare.

Ciucu spune că Primăria Capitalei este subfinanțată

"Zilele acestea le dedic soluţiilor de finanţare pentru ca proiectele în derulare ale Primăriei Municipiului Bucureşti să poată fi finalizate la timp şi care să ne permită şi demararea unor investiţii noi, prin care să punem oraşul la punct în următorii ani. Din păcate, modul în care este (sub)finanţată Primăria Generală în ultimii doi ani nu ne lasă altă opţiune pe termen scurt decât să discutăm cu băncile. Pentru început discut cu băncile internaţionale de dezvoltare. Mare atenţie la această sumă, 3,5 miliarde de lei, adică PMB a primit cu circa 45% mai puţin din cât ni se cuvenea", a precizat Ciprian Ciucu.

Acuzații de deturnare de bani de la București

Ciprian Ciucu menţionează că PMB şi sectoarele au pierdut, în ultimii doi ani, aproape 7 miliarde de lei, ca urmare a faptului că, în 2023 şi 2024, Guvernul Ciolacu a "deturnat" aceşti bani către Fondul de Echilibrare Bugetară.

"Decizia de a deturna aceşti bani de la Bucureşti, afectate fiind totodată şi sectoarele, cu o sumă similară (deci, Bucureştiul a pierdut în ultimii doi ani cca. 7 miliard de lei !!!), a fost luată în decembrie 2023 şi în 2024 de către Guvernul Ciolacu. Guvernul Ciolacu a dus cea mai mare parte din aceşti bani în Fondul de Echilibrare Bugetară, care a stat în pixul lui. Evident, mă voi concentra şi pe tăierea de cheltuieli şi voi elimina corupţia şi risipa, în măsura în care voi reuşi să am susţinere în Consiliul General pentru că cele mai multe decizii de acest gen, pentru zecile de instituţii subordonate ale PMB, stau în votul din CGMB", transmite edilul general.

Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare despre proiectele cuprinse în Planul de Acţiune "Bucureşti Oraş Verde". O parte dintre aceste proiecte se suprapun cu cele din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

"În acest moment, am comandat o analiză de coerenţă pe care să mi-o prezinte Direcţia de Investiţii Publice, iar pe baza ei şi în funcţie de maturitatea proiectelor prioritizăm proiectele pentru care vom solicita finanţări. Nu vor fi borduri şi panseluţe, vor fi doar proiecte mari de infrastructură", a adaugat edilul.

Discuții și cu reprezentanţii Băncii Mondiale

Marţi, Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanţii Băncii Mondiale despre asigurarea cofinanţării pentru principalele proiecte de investiţii publice în reţeaua de apă-canal, reţeaua de linii de tramvaie, reabilitarea depourilor şi sistemul de termoficare.

"Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluţii de finanţare pentru următoarele direcţii de acţiune: reforma administrativă a Bucureştiului, a sistemului de guvernanţă local, inclusiv echilibrarea bugetară, şi pentru a avea un management financiar eficient la nivelul PMB; realizarea de parteneriate public-private pentru finanţarea de investiţii publice de care oraşul are nevoie (de ex. construirea de parcări publice subterane în zona centrală)", a mai transmis edilul general Ciprian Ciucu.

