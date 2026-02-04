€ 5.0950
Liberalizarea prețului la gaze se amână. Schema anunțată de Ilie Bolojan, de la 1 aprilie 2026, pentru toți românii
Data actualizării: 20:20 04 Feb 2026 | Data publicării: 19:59 04 Feb 2026

Liberalizarea prețului la gaze se amână. Schema anunțată de Ilie Bolojan, de la 1 aprilie 2026, pentru toți românii
Autor: Andrei Itu

Premierul Ilie Bolojan - conferință Guvern / Foto Florin Răvdan DC News

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, despre de măsuri ce vor fi aprobate în următoarele ședințe de Guvern, respectiv cu ce va fi înlocuit prețului plafonat la gazele naturale.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat un preț administrat de la producător până la consumatorul final, însă și la CET-uri.

”Trebuie să facem pași pentru a o elimina, dar trebuie să protejăm și cetățenii de posibilul puseu de inflație, care ar putea să apară pe fondul creșterii necontrolate a prețului la gaz. De asemenea, fiind un an greu, este normal să luăm aceste măsuri, având în vedere că din 2027, România va avea un avantaj important în sensul în care vom avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră, ceea ce ar trebui să înlăture orice fel de probleme cu aprovizionarea, iarna, când avem ger”, a declarat Ilie Bolojan.

Conform  premierului Ilie Bolojan, în anul 2027, atunci când România va avea această supraproducție de gaz, liberalizarea ar putea fi făcută mai ușor. ”Propunem ca între 1 aprilie 2026 – și 31 martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț ca nu va mai fi plafonat, ci va fi administrat pentru consumatorii casnici”, a mai spus Ilie Bolojan.

Preț reglementat pentru consumatorii casnici pe tot lanțul

”Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon. Dar, așa cum sunt datele, majoritatea consumatorilor din economie achiziționează gaze la prețuri sub plafon. Așa protejăm populația și eliminăm problemele din anii trecuți, când schemele de plafonare au făcute de așa natură încât au permis unor traderi, furnizori, să determine creșterea prețului, iar statul a trebuit să plătească diferențele de preț și avem și astăzi restanțe”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Ce se întâmplă cu Hidroelectrica și centralele Mintia și Iernut

”Vom pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-și crește capacitățile de stocare. Ar trebui să își facă capacități de stocare de 500 MW. Au întârzieri destul de mari. Dar fiecare MW în stocare înseamnă un preț mai mic al energiei pe care țara îl achiziționează la vârf de consum seara, când nu avem energie suficientă, iar dublat de economiile care se fac prin acumulare la prânz, când energia se irosește, înseamnă mix important pentru echilibrarea mixului energetic”, a zis Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a mai spus că anul România trebuie urgenteze finalizarea a două proiecte importante pe gaz, în 2026. ”Unul este centrala de la Mintia, mâine dimineață voi avea o întâlnire cu investitorii, care sunt într-o fază avansată. Al doilea este centrala de la Iernut. Cele două centrale echilibrează sistemul energetic național. Asigură energia necesară, în condițiile în care am închis în acești ani centralele pe cărbune, și pun în valoare suplimentar din 2027 resursa suplimentară de gaz pe care o vom avea din Marea Neagră”, a mai spus Ilie Bolojan.

pret gaze
