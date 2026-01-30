Nicușor Dan a vorbit cu Volodimir Zelenski, vineri seara. Care a fost subiectul discuției

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, vineri, o discuţie cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, privind securitatea energetică.

Anunţul a fost făcut de preşedintele ucrainean pe pagina sa de Facebook.

"Am vorbit cu Nicuşor Dan despre proiectele comune legate de energie, care ar putea consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât şi a României. Este crucial să realizăm toate aceste proiecte. Echipele noastre vor continua discuţiile la nivel ministerial. Mulţumesc preşedintelui şi poporului român pentru susţinere", a scris Zelenski.

CITEȘTE ȘI - Nicușor Dan nu știe nici în ce lună va merge la Donald Trump. Bogdan Chirieac: Nu vorbim aceeași limbă, nu ne bagă în seamă

Administraţia Prezidenţială a confirmat pentru Agerpres convorbirea celor doi lideri.