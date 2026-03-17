Simularea Evaluării Naţionale 2026: Elevii susţin proba la Matematică. Update: La geometrie în spațiu a picat tetraedrul regulat

Update: Au apărut subiectele la matematică

Subiectele pentru simularea Evaluării Naționale 2026 la Matematică au fost deja publicate pe platforma Edupedu. Primul subiect a inclus cinci itemi grilă și un exercițiu în care elevii trebuiau să precizeze dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Al doilea subiect a fost integral grilă, majoritatea problemelor vizând geometria, iar al treilea a solicitat redactarea completă a rezolvărilor pe foaia de examen. În ultima problemă de geometrie în spațiu, elevii au lucrat cu un tetraedru regulat, aplicând astfel cunoștințele teoretice în mod practic.

Baremul de corectare și subiectele la Simulare Evaluare Națională 2026, proba la Matematică, vor fi anunțate pe site-ul Ministerului Educației la ora 15:00 și vor fi publicate de HotNews imediat ce vor fi disponibile.

Luni a avut loc prima probă a simulării, la Limba şi literatura română, unde au participat 4.545 de unităţi de învăţământ, adică 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial. Peste 145.200 de elevi şi-au verificat cunoştinţele cu această ocazie. Un număr de 104 şcoli nu au organizat simularea.

Simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale se încheie miercuri cu proba de Limba şi literatura maternă, susţinută de elevii aparţinând minorităţilor naţionale.

Rezultatele vor fi comunicate individual şi nu prin afişare în data de 30 martie.

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu se desfăşoară în toate şcolile, după ce sindicatele din domeniu le-au cerut profesorilor să nu participe la testări pe fondul nemulţumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Ion, a declarat vinerea trecută că pentru copiii din clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naţionale poate exista posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală.

Reguli pentru desfășurarea examenului

Fiecare probă scrisă se desfășoară pe parcursul a două ore (120 de minute), interval care începe din momentul distribuirii subiectelor către elevi. Candidații au acces în sălile de examen până cel târziu la ora 8:30, iar testarea debutează la ora 9:00.

Elevii care termină mai devreme pot preda lucrarea înainte de expirarea timpului, însă nu pot părăsi sala decât după ce a trecut minimum o oră de la începerea probei. După finalizarea examenului, subiectele nu sunt înmânate candidaților.

Repartizarea candidaților în săli se realizează în ordine alfabetică, la nivelul fiecărui centru de examen. Introducerea în sala de examen a obiectelor personale precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete este interzisă. Acestea trebuie lăsate în spațiile special amenajate pentru depozitare. Refuzul de a respecta această regulă atrage interzicerea participării la examen.

De asemenea, sunt strict interzise orice forme de comunicare între candidați sau cu exteriorul, copierea, transmiterea de materiale ajutătoare ori schimbul de foi, ciorne sau notițe.

Publicarea subiectelor și a baremelor

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale 2026 sunt publicate în aceeași zi, după încheierea fiecărei probe, la ora 15:00. Acestea pot fi consultate pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor – subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Elevii și profesorii au posibilitatea să descarce documentele în format PDF pentru fiecare disciplină, astfel încât să verifice răspunsurile corecte și să înțeleagă modul de acordare a punctajului pentru fiecare cerință.

La matematică, exercițiile urmăresc verificarea modului în care elevii aplică noțiunile studiate în gimnaziu, precum operațiile cu numere reale, relațiile și funcțiile sau elementele de geometrie.