Cabana Gențiana din Munții Retezat, mistuită de flăcări. Pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului

Cabana Genţiana de pe Valea Pietrele din Masivul Retezat a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului.

"Traseul de munte parcurs de pompieri pedestru a durat aproape trei ore. Colegii noştri au ajuns la locul intervenţiei în jurul orei 2:30. Cabana, cu o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi, a ars în totalitate. Focarele existente au fost lichidate şi astfel, a fost eliminat riscul propagării incendiului la vegetaţia din jur şi la pădure. În momentul producerii evenimentului, în cabană nu se aflau persoane", au transmis reprezentanţii ISU Hunedoara.

Din cercetările efectuate la faţa locului, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza coşului de fum necurăţat.

