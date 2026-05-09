Cabana Gențiana din Munții Retezat, mistuită de flăcări. Pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului
Data publicării: 09 Mai 2026

Cabana Gențiana din Munții Retezat, mistuită de flăcări. Pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului
Autor: Elena Aurel

Cabana Gențiana a fost mistuită de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă. Sursa foto: Agerpres

Cabana Gențiana a fost mistuită de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Cabana Genţiana de pe Valea Pietrele din Masivul Retezat a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului.

"Traseul de munte parcurs de pompieri pedestru a durat aproape trei ore. Colegii noştri au ajuns la locul intervenţiei în jurul orei 2:30. Cabana, cu o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi, a ars în totalitate. Focarele existente au fost lichidate şi astfel, a fost eliminat riscul propagării incendiului la vegetaţia din jur şi la pădure. În momentul producerii evenimentului, în cabană nu se aflau persoane", au transmis reprezentanţii ISU Hunedoara.

Din cercetările efectuate la faţa locului, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza coşului de fum necurăţat.

incendiu
cabana
retezat
pompieri
hunedoara
