DCNews Stiri Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România
Data publicării: 07 Mai 2026

BREAKING NEWS Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România
Autor: Ioan-Radu Gava

imagine cu premierul Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan face un anunț, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan.

Într-o postare pe Facebook, joi seara, după ce anterior s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, premierul demis Ilie Bolojan anunță că „răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile“.

„Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

CITEȘTE ȘI               -               Ofensiva lui Ilie Bolojan împotriva Hidroelectrica, periculoasă. Ovidiu Wlassopol (ASF): Transmite un mesaj fatal investitorilor

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România“, conchide Ilie Bolojan.

