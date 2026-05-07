PNL, schimbare de strategie? "Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut". Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Data publicării: 07 Mai 2026

PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
Autor: Roxana Neagu

Cătălin Predoiu / Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a vorbit, joi dimineață, despre calea pe care o va găsi partidul, considerând că rămânerea la guvernare ar fi cea mai bună soluție.

Cătălin Predoiu consideră că ”este cea mai bună soluție” ca PNL să rămână în ”asumarea responsabilităților pentru țară”.

”Aceasta a fost și ideea inițială a coaliției, de a trece peste diferențe politice și peste un trecut complicat între toate partidele prezente din coaliție, mai toate au avut confruntări/ciocniri politice, coaliții care au mai mers sau nu. Cam toate partidele au avut anumite obstacole de ordin psihologic și politic în momentul în care anul trecut s-au așezat la masă să formeze această coaliție. Rațiunea nu era de a face competiție politică, nu aveam alegeri în față, ci o serie de responsabilități, de măsuri care trebuiau asumate și implementate. 

Ne preocupă, în mod real, dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Am mai spus, în ședință, că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică dacă are poziția de premier. Acesta era punctul cheie al relevanței noastre strategice în acest moment. Acest lucru nu trebuie pierdut. Prin această pârghie, poți duce la îndeplinire - așa cum a demonstrat premierul Bolojan - anumite obiective pe care le ai. Dacă n-am fi avut funcția de premier, n-am fi putut poate să ducem la îndeplinire o serie de obiective” a spus Cătălin Predoiu, joi dimineață, în fața jurnaliștilor. 

”Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în Opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Dar, totuși, nu suntem în campanie electorală, nu cred că asta trebuie să fie prima preocupare” mai punctează prim-vicepreședintele PNL, care consideră că obiectul principal trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur. 

Cătălin Predoiu a explicat că exprimă o ”opinie de principiu”, declarațiile sale fiind făcute în ședința partidului: ”Discuțiile sunt constructive” a mai spus el. Liderul liberal a punctat că nu există riscul ca PNL să se rupă, în contextul unor opinii contrare în forul de conducere. 

”Ar trebui să fie găsită o soluție ca PNL să continue efortul guvernării” a fost concluzia ministrului Cătălin Predoiu. 

Comentarii (3)

Gheorghiu Victor   •   07 Mai 2026   •   11:45

auzi la el...sa continue efortul...lasa mai,nu va mai scremeti ca iese cu stropi...

Andrei   •   07 Mai 2026   •   11:37

boala veche. el din guvernul Tariceanu nu a mai plecat din guverne

Suveranist   •   07 Mai 2026   •   10:54

Acum doua zile PNL in mare adunare vota sa nu mai participe la guvernare azi s-au sucit! Partid serios pro-european!!

