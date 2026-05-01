Curs valutar: € 5.1417
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Bărbatul care a murit, prins sub un tractor, în Cluj, este fostul lider UDMR Csaba Takacs, mentorul lui Kelemen Hunor
Data actualizării: 23:31 01 Mai 2026 | Data publicării: 23:28 01 Mai 2026

BREAKING NEWS Bărbatul care a murit, prins sub un tractor, în Cluj, este fostul lider UDMR Csaba Takacs, mentorul lui Kelemen Hunor
Autor: Roxana Neagu

Csaba Takacs

Sfârșit tragic pentru Csaba Takacs, fost lider UDMR.

”Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, în urmă cu puţine momente, în localitatea Corneni, comuna Aluniş, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor, a transmis, vineri, ISU Cluj. ”Forţele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea ataşat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, au mai precizat pompierii.

Bărbatul care a sfârșit sub greutatea tractorului este chiar Csaba Takacs, fost deputat UDMR. El a fost președinte executiv al UDMR vreme de 30 de ani și i-a fost mentor liderului partidului, Kelemen Hunor. 

Kelemen Hunor: Mi-a fost mentor, cel mai mare luptător, de la care am putut învăța, cel mai loial prieten

”Csaba Takács a murit într-un accident tragic. O frază de neînțeles. Niciodată nu crezi că vei ajunge să o rostești” a scris Kelemen Hunor pe Facebook. Liderul UDMR a continuat: 

”A fost marele martor al unor vremuri mari, făuritorul istoriei, eternul preşedinte executiv al RMDSZ, preşedintele Fundaţiei Communitas, şi mai ales inima comunităţii noastre, conştiinţa Federaţiei noastre. El a fost tovarășul nostru etern în luptă.

Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele. Personal, îi pot mulțumi mult lui Csaba Takács: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător, de la care am putut învăța, cel mai loial prieten”. 

Președintele UDMR și-a schimbat coperta profilului într-o imagine neagră, semn de doliu. 

