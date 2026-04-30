Vacanță cu final tragic într-o destinație adorată de români. Un turist, aflat în luna de miere, atacat de un rechin-tigru
Data actualizării: 22:43 30 Apr 2026 | Data publicării: 21:56 30 Apr 2026

Vacanță cu final tragic într-o destinație adorată de români. Un turist, aflat în luna de miere, atacat de un rechin-tigru
Autor: Doinița Manic

imagine cu un rechin tigru În urma atacului, turistul a rămas fără un picior. Foto: Pixabay

Un bărbat a fost atacat de un rechin chiar atunci când se afla în luna de miere într-o destinație turistică populară, inclusiv în rândul românilor.

După ce zilele trecute un turist a murit muşcat de o cobră la un hotel din Egipt, după ce șarpele i-a intrat în pantaloni, acum o nouă știre îi șochează pe iubitorii de călătorii.

Un bărbat, proaspăt căsătorit, a fost forțat să-și amputeze piciorul după ce a fost atacat de un rechin în timp ce se afla în luna de miere, în Maldive.

Mărturia turistului atacat de rechin

Turistul spaniol, pe nume Borja Garcia Sousa, în vârstă de 31 de ani, a distribuit o fotografie din patul de spital alături de noua sa soție, după oribila experiență trăită. El a descris incidentul de groază care aproape că l-a costat viața, spunând că a fost „cea mai crudă și sălbatică” experiență.

Într-o postare emoționantă pe rețelele sociale, el a adăugat că era disperat să se întoarcă acasă pentru a-i „îmbrățișa și săruta” pe cei dragi.

„Dacă sunt sigur de un lucru după toate acestea, este că nu a existat o persoană mai bună cu care să treci prin acea furtună”, a scris el, făcând referire la soția sa, scrie The Sun.

Cum s-a întâmplat totul

Incidentul tragic din 11 aprilie l-a lăsat pe bărbat fără un picior, după ce un rechin i-a smuls o cantitate semnificativă de carne din membru în timp ce înota. În urma atacului brutal, a trebuit să fie transportat cu elicopterul și internat la terapie intensivă la Spitalul ADK din Malé.

Se pare că în acea zi el și soția sa făceau parte dintr-un grup care a intrat în apă în apropierea unei fabrici de procesare a peștelui de pe insula Kooddoo.

Turistul spaniol a ales acum să vorbească pentru prima dată despre acele clipe de groază – la exact o lună după ziua nunții sale.

Folosind fotografii de la nunta sa și una cu el în recuperare în spital, Sousa a spus: „Cine ne-ar fi spus că viața ne va pune la încercare atât de curând, la nici o lună după ce am spus acele cuvinte în fața lui Dumnezeu și în fața celor mai importanți oameni din viața noastră? Pe 28 aprilie am sărbătorit prima lună de căsătorie. Și ce pot să vă spun... am început puternic, nu-i așa? Pe 11 aprilie, ne-am confruntat probabil cu cel mai crud și mai sălbatic episod din viața noastră. Dar nici măcar o clipă nu am încetat să avem încredere că va fi doar o piatră în drum; că, indiferent ce s-ar întâmpla, vom găsi o modalitate de a merge mai departe. Și am făcut-o”.

Bărbatul spune că tragicul incident „l-a schimbat pentru totdeauna”

El a adăugat că momentul petrecut în Oceanul Indian în acea zi „l-a schimbat pentru totdeauna”.

„Sunt momente în care înțelegi cât de fragilă este viața, dar și puterea pe care o poți atrage atunci când totul pare să se destrame”, a spus el.

Prietenii și membrii familiei sale au răspuns la postare, o persoană spunând: „Cât de mult tânjesc să râd până mă doare alături de tine, să plâng împreună de emoție și să-ți ofer acele îmbrățișări foarte-foarte strânse pe care așteptăm cu nerăbdare să ți le oferim”.

O alta a scris: „Îți mulțumesc pentru acele momente incredibile și de neuitat pe care le vom retrăi foarte curând. Te iubesc”.

Soția bărbatului a depus o plângere împotriva organizatorilor excursiei marine

Poliția investighează atacul după ce Ana, soția bărbatului a depus o plângere împotriva organizatorilor excursiei marine, acuzându-i de neglijență. Membrul lui Sousa a trebuit să fie amputat din cauza „daunelor ireparabile” cauzate de ruptura principalelor vase de sânge și de lipsa prelungită a fluxului sanguin, potrivit medicilor.

Rapoartele locale din ziua respectivă au spus că fabrica Kooddoo nu a mai aruncat deșeuri de pește de aproximativ o săptămână. O sursă a fost citată spunând: „Rechinii erau probabil într-o stare accentuată de foame și anticipare. Când grupul a sărit înăuntru, intrarea în sine ar fi putut declanșa un răspuns prădător”.

Turistul a fost atacat de un rechin tigru, una dintre cele mai periculoase specii

Zona în care a avut loc atacul este renumită pentru bancurile mari de rechini Spinner. Rapoartele autorităților din Spania au identificat rechinul care l-a atacat pe bărbat ca fiind un rechin tigru - una dintre cele mai periculoase specii, cu dinți care pot tăia carne, oase și alte lucruri dure, cum ar fi carapacile de broaște țestoase.

Au reputația de a mânca aproape orice și se spune că sunt responsabili pentru o mare parte din incidentele fatale de mușcături de rechin.

