De ce unii oameni sunt „magnet” pentru țânțari. Explicațiile surprinzătoare ale cercetătorilor

Țânțarii nu sunt doar enervanți, ci și selectivi. Deși par să atace la întâmplare, cercetările arată că acești paraziți zburători preferă anumite persoane în detrimentul altora.

Factori precum respirația, temperatura corpului sau chiar grupa sanguină pot transforma un om într-o țintă ideală pentru înțepături.

Citește și: Malarie în România. Țânțari avem, cazuri de import sunt, ar fi un pericol să revină această amenințare?

De ce țânțarii aleg anumite persoane

Potrivit profesorului de entomologie Jonathan F. Day, de la Universitatea din Florida, țânțarii folosesc o serie de indicii pentru a identifica sursele de sânge.

Cel mai important dintre acestea este dioxidul de carbon (CO2) pe care îl expirăm. Persoanele cu un metabolism mai ridicat produc mai mult CO2, devenind astfel mai ușor de detectat de insecte.

„Cu cât emiți mai mult CO2, cu atât ești mai atractiv pentru aceste artropode”, explică specialistul.

Factorii „invizibili” care te fac mai atractiv

Pe lângă dioxidul de carbon, există și alte semnale care atrag țânțarii:

Acidul lactic eliminat prin piele

Temperatura corporală ridicată

Culorile închise ale hainelor, care te fac mai vizibil

Căldura emisă de corp

Dermatologul Melissa Piliang, de la Cleveland Clinic, adaugă că și stilul de viață contează. Exercițiile fizice, consumul de alcool, excesul de greutate sau sarcina pot crește riscul de a fi înțepat.

Grupa de sânge, un posibil factor decisiv

Mai multe studii sugerează că grupa sanguină influențează preferințele țânțarilor. Persoanele cu grupa 0 par să fie mai atractive pentru insecte decât cele cu alte grupe, deși mecanismul exact nu este pe deplin înțeles.

Cum recunoști o înțepătură de țânțar

Înțepătura se manifestă, de regulă, printr-o mică umflătură roșiatică, cu un punct central mai închis. Aceasta apare deoarece țânțarul injectează salivă în piele, iar organismul reacționează eliberând histamină, ceea ce provoacă mâncărimea.

Este important de știut că doar femelele înțeapă oamenii, deoarece au nevoie de sânge pentru a-și dezvolta ouăle.

Deși, în majoritatea cazurilor, înțepăturile sunt inofensive, țânțarii pot transmite boli grave precum malaria sau febra dengue. La nivel global, aceștia rămân unul dintre cei mai periculoși vectori de boli.

Cum îi recunoști și te protejezi

Țânțarii sunt insecte cu șase picioare, aripi și o proboscidă lungă, folosită pentru a înțepa. Zgomotul specific, ascuțit, produs în timpul zborului este adesea primul semn al prezenței lor.

Specialiștii recomandă utilizarea repelentelor, purtarea hainelor deschise la culoare și evitarea zonelor cu apă stătătoare pentru a reduce riscul înțepăturilor.

În concluzie, dacă simți că ești „ținta preferată” a țânțarilor, nu este doar o impresie. Biologia și obiceiurile zilnice pot face diferența între câteva înțepături și o adevărată invazie.