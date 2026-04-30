De ce unii oameni sunt „magnet” pentru țânțari. Explicațiile surprinzătoare ale cercetătorilor

Data actualizării: 10:35 30 Apr 2026 | Data publicării: 10:34 30 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Unii oameni sunt înțepați constant de țânțari, în timp ce alții scapă aproape nevătămați. Specialiștii spun că diferența nu este întâmplătoare: insectele aleg țintele în funcție de semnale biologice precise.

Țânțarii nu sunt doar enervanți, ci și selectivi. Deși par să atace la întâmplare, cercetările arată că acești paraziți zburători preferă anumite persoane în detrimentul altora.

Factori precum respirația, temperatura corpului sau chiar grupa sanguină pot transforma un om într-o țintă ideală pentru înțepături.

Citește și: Malarie în România. Țânțari avem, cazuri de import sunt, ar fi un pericol să revină această amenințare?

De ce țânțarii aleg anumite persoane

Potrivit profesorului de entomologie Jonathan F. Day, de la Universitatea din Florida, țânțarii folosesc o serie de indicii pentru a identifica sursele de sânge.

Cel mai important dintre acestea este dioxidul de carbon (CO2) pe care îl expirăm. Persoanele cu un metabolism mai ridicat produc mai mult CO2, devenind astfel mai ușor de detectat de insecte.

„Cu cât emiți mai mult CO2, cu atât ești mai atractiv pentru aceste artropode”, explică specialistul.

Factorii „invizibili” care te fac mai atractiv

Pe lângă dioxidul de carbon, există și alte semnale care atrag țânțarii:

  • Acidul lactic eliminat prin piele
  • Temperatura corporală ridicată
  • Culorile închise ale hainelor, care te fac mai vizibil
  • Căldura emisă de corp
  • Dermatologul Melissa Piliang, de la Cleveland Clinic, adaugă că și stilul de viață contează. Exercițiile fizice, consumul de alcool, excesul de greutate sau sarcina pot crește riscul de a fi înțepat.

Grupa de sânge, un posibil factor decisiv

Mai multe studii sugerează că grupa sanguină influențează preferințele țânțarilor. Persoanele cu grupa 0 par să fie mai atractive pentru insecte decât cele cu alte grupe, deși mecanismul exact nu este pe deplin înțeles.

Cum recunoști o înțepătură de țânțar

Înțepătura se manifestă, de regulă, printr-o mică umflătură roșiatică, cu un punct central mai închis. Aceasta apare deoarece țânțarul injectează salivă în piele, iar organismul reacționează eliberând histamină, ceea ce provoacă mâncărimea.

Este important de știut că doar femelele înțeapă oamenii, deoarece au nevoie de sânge pentru a-și dezvolta ouăle.

Deși, în majoritatea cazurilor, înțepăturile sunt inofensive, țânțarii pot transmite boli grave precum malaria sau febra dengue. La nivel global, aceștia rămân unul dintre cei mai periculoși vectori de boli.

Cum îi recunoști și te protejezi

Țânțarii sunt insecte cu șase picioare, aripi și o proboscidă lungă, folosită pentru a înțepa. Zgomotul specific, ascuțit, produs în timpul zborului este adesea primul semn al prezenței lor.

Specialiștii recomandă utilizarea repelentelor, purtarea hainelor deschise la culoare și evitarea zonelor cu apă stătătoare pentru a reduce riscul înțepăturilor.

În concluzie, dacă simți că ești „ținta preferată” a țânțarilor, nu este doar o impresie. Biologia și obiceiurile zilnice pot face diferența între câteva înțepături și o adevărată invazie.

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
AFM anunță ecologizarea unui depozit neconform din Vulcan: publicul, invitat să trimită observații asupra proiectului
Publicat acum 22 minute
Regele Charles, declarație cu subînțeles despre sănătate în timpul vizitei de stat din SUA: „Nu voi vedea viitorul îndepărtat”
Publicat acum 42 minute
Cum merge piața imobiliară, conform celor din domeniu. Ce caută cumpărătorii și unde găsesc cele mai mici prețuri
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Japonia testează roboți umanoizi pentru operațiuni la sol, pe fondul crizei de personal din aeroporturi
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Scandalul micilor! Ingredientul care le schimbă gustul și le crește prețul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Horoscop 30 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 35 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul unui tată...
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Marius Calomfirescu, numit prefect al județului Dâmbovița
Publicat acum 3 ore si 14 minute
Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
