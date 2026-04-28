Nicuşor Dan, declarații în plină criză politică, de la Summitul I3M: Evaluez PSD. Un lucru bun pe care l-au făcut

Președintele Nicușor Dan a făcut mai multe declarații în marja participării la Summitul I3M, abordând teme de interes regional, direcții de cooperare în cadrul formatului internațional, dar și subiecte interne.

Șeful statului participă la semnarea a două Memorandumuri de Înțelegere esențiale pentru consolidarea cooperării regionale, vizând conectarea porturilor Constanța și Rijeka (Croația), precum și aderarea României la Fondul pentru Infrastructura al Inițiativei celor Trei Mări (I3M). Evenimentele au loc în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat la Dubrovnik, în Republica Croația, și marchează un pas important în direcția întăririi legăturilor economice și logistice în Europa Centrală și de Est.

Declarații:

Președintele Nicușor Dan: Bună seara! Inițiativa celor Trei Mări, un format inițiat acum 10 ani, care cuprinde țările, multe dintre ele din fostul bloc comunist, care au intrat mai târziu în Uniunea Europeană, cu interese comune - interese de securitate și interese economice comune. Despre asta a fost vorba în dezbaterile de azi. Mâine o să fie un forum economic, cu o componentă și mai pregnantă economică. Pe scurt, noi reprezentăm, fiecare dintre noi, niște piețe relativ mici pentru piața globală - cum putem să facem să stimulăm investițiile pe această zonă, care are un grad de creștere mai mare decât al mediei Uniunii Europene, dar care nu colaborează încă suficient pentru a atrage investiții care să fie în toate aceste state membre.

Și, pentru asta, bineînțeles, trebuie să îmbunătățim conectivitatea, conectivitatea energetică, să vedem cum armonizăm regulile care se aplică companiilor în fiecare dintre țări, cum colaborăm între noi astfel încât autorități naționale să nu blocheze companii care investesc din alte țări, cum nouă ni s-a întâmplat la niște companii. Deci, un format foarte important pentru economia și pentru prosperitatea oamenilor din România. Mâine dimineață forum economic, unde probabil că veți asista. Am avut azi la amiază semnarea unui protocol prin care se inițiază un fond de investiție al acestei regiuni, în care și Banca de Investiții și Dezvoltare – BID - este implicată. Pe scurt, asta este Inițiativa celor Trei Mări, un format care este extrem de important pentru România. Acum sunt sigur că avem niște întrebări.

Jurnalist: Pe scurt, cum vedeți inițiativa de astăzi a PSD și AUR de a depune moțiune de cenzură, și, dacă în acest context, mai vedeți un rol de mediator al dumneavoastră, și între cine și cine, tocmai pentru că există această alianță, fie și de conjunctură, între PSD și AUR de a depune moțiune de cenzură?

Președintele Nicușor Dan: Azi s-au întâmplat două lucruri. S-a depus o moțiune de cenzură, și în Parlamentul României s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Deci, pe de o parte, avem o moțiune de cenzură. Era unul din scenariile la care ne așteptam, în urma tensiunilor care au crescut și au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcția pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect așa de important pentru România, ca el să treacă și să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării.

Jurnalist: Și mai vedeți un rol de mediator pentru dumneavoastră?

Președintele Nicușor Dan: Desigur, l-am exercitat ieri. Faptul că am avut votul de azi se datorează și acelei discuții pe care noi am avut-o ieri.

Jurnalist: Pentru că și colegul meu vorbea de rolul dumneavoastră de mediator, tocmai pentru că spuneați anterior că sunteți mediator și nu puteți spune dacă îl susțineți sau nu pe premierul Ilie Bolojan. În acest moment, totuși, când este o moțiune de cenzură care are ca scop ca domnul Bolojan să nu mai fie premier, puteți spune dacă îl susțineți sau nu îl susțineți pe domnul premier?

Președintele Nicușor Dan: E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Și față de această chestiune, care s-a transpus într-un act administrativ - moțiune de cenzură - îmi păstrez echidistanța.

Jurnalist: Din discuțiile dumneavoastră cu liderii politici, cât de probabil este ca PSD și AUR să formeze un guvern împreună?

Președintele Nicușor Dan: Extrem de improbabil. Extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD. Sunt niște oameni care sunt în funcția de lideri de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni, și, când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios.

Jurnalist: Cât de nociv ar fi pentru România scenariul alegerilor anticipate?

Președintele Nicușor Dan: Cum am spus, noi tot avansăm în scenarii, dar lista scenariilor le aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil, pentru că am avut crize politice similare. Niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegere anticipate, și e un scenariu – teoretic, îl avem așa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare.

Jurnalist: Sorin Grindeanu a bătut palma cu George Simion, cel care vă jignește de fiecare dată când are ocazia și spune că trebuie reluat turul 2. În aceste condiții, PSD colaborare cu AUR, dumneavoastră mai puteți avea încredere în PSD?

Președintele Nicușor Dan: Noi vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional, e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun pe care l-au făcut, că au votat azi programul SAFE. Toată evaluarea, pe toate lunile astea, e în toate direcțiile.

Jurnalist: Atât cele șase milioane de voturi care v-au fost încredințate anul trecut, cât și programul dumneavoastră politic au venit în spiritul și în slujba României Europene. Și, având în vedere că avem un partid pro-european din Coaliție, care susține o moțiune, și un partid AUR împotriva căruia s-a creat un cordon sanitar pro-european, cum vă veți asigura dumneavoastră că România nu va fi deviată de pe traiectoria sa europeană la finalul acestei crize politice, mai ales că avem îngrijorări inclusiv în sferă socială și financiară?

Președintele Nicușor Dan: În primul rând, avem declarația partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Acesta este un lucru. Și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă. Mulțumesc!

