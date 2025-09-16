Ultimele știri
Știri din secțiunea:
Alte sporturi
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Preşedintele World Boxing nu vrea să candideze pentru un nou mandat
Publicat pe 16 Sep 2025
Marea Britanie, avertizată din cauza unei bandane purtate de un sportiv. Ce mesaj a afișat atletul
Publicat pe 15 Sep 2025
Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina, de o înălțime amețitoare - VIDEO
Publicat pe 14 Sep 2025
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris
Publicat pe 07 Sep 2025
Legendele au spus „da”: Tyson și Mayweather se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria boxului
Publicat pe 24 Aug 2025
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
Publicat pe 30 Iul 2025
David Popovici, în semifinalele de la 100 de metri de la Singapore
Publicat pe 28 Iul 2025
Turul Franței: Slovenul Tadej Pogacar, pentru a patra oară câștigător
Publicat pe 27 Iul 2025
Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei a fost câștigat de Oscar Piastri (McLaren)
Publicat pe 17 Iul 2025
Accident mortal la Giro Val d’Aosta: Un tânăr de 19 ani a decedat în timpul competiției
Publicat pe 17 Iul 2025
Comentator TV și medaliat olimpic a murit după ce a fost lovit de fulger - Foto
Publicat pe 16 Iul 2025
Patinoar Flamaropol, un nou pas concret în modernizarea Capitalei
Publicat pe 07 Iul 2025
Daria Silișteanu, medaliată cu aur în proba de 100 m spate la Europenele de juniori
Publicat pe 05 Iul 2025
Cine va pleca din pole position în MP de Formula 1 al Marii Britanii. Grila de start
Publicat pe 15 Iun 2025
Momentul în care piloții McLaren se acroșează în MP de Formula 1 din Canada. Cine a câștigat cursa - Video în articol
Publicat pe 24 Mai 2025
Cum a doborât Lando Norris recordul circuitului de Formula 1 de la Monaco. Vezi grila de start - Video
Publicat pe 22 Mai 2025
Bucurestiul va avea unul dintre cele mai exclusiviste terenuri de golf din Europa
Publicat pe 13 Mai 2025
Mihai Covaliu a fost confirmat într-o funcţie cheie pentru Jocurile Europene Istanbul 2027 / Foto
Publicat pe 11 Mai 2025
EXCLUSIV
"E greu să te apropii de Poiana Brașov la ce prețuri are un hotel". Ce pierde Brașovul pentru că Aeroportul Ghimbav stă pe loc
Publicat pe 10 Mai 2025
EXCLUSIV
Florin Filip dezvăluie secretele şi regulile jocului Bridge: Este asemănător cu șahul, dar mult mai vioi
Publicat pe 10 Mai 2025
EXCLUSIV
Jocul care o enerva pe Elena Ceaușescu. De ce a fost interzis în comunism: A continuat în apartamente
Publicat pe 06 Mai 2025
Mihai Leu, vești noi despre starea sa de sănătate: E un drum care cere răbdare și tărie
Publicat pe 28 Apr 2025
Moment emoționant la Gala Baschetului Românesc 2025. Antrenoare emerită, mesaj de forță la 89 de ani - FOTO / VIDEO
Publicat pe 04 Apr 2025
Scrimeră americană, descalificată pentru că a refuzat să lupte împotriva unei sportive trans. Reacții dure după incident / VIDEO
Publicat pe 23 Mar 2025
Lovitură pentru Charles Leclerc și Lewis Hamilton în Marele Premiu al Chinei. De ce au fost descalificați - Video
Publicat pe 09 Mar 2025
Andrei Rareş Toader a câștigat aurul la Campionatele Europene de atletism în sală de la Apeldoorn
Publicat pe 08 Feb 2025
Rugby: România s-a calificat la Cupa Mondială din 2027, după ce a învins Belgia
Publicat pe 04 Ian 2025
Câți ani are noul cel mai tânăr campion mondial la darts. Englezul Luke Littler l-a învins pe olandezul Michael van Gerwen - FOTO
Publicat pe 22 Dec 2024
Usik l-a învins iarăși pe Fury şi îşi păstreză centurile cu diamante la categoria grea
Publicat pe 19 Dec 2024
Carmen Tocală: Un an bun, care ne-a adus în faţă o nouă generaţie de jucători de baschet
Publicat pe 10 Dec 2024
Ferrari va furniza motoare și pentru o nouă echipă de Formula 1
Publicat pe 09 Dec 2024
Recuperare inedită pentru un pilot de Formula 1 după un sezon încins - Video
Publicat pe 09 Dec 2024
Cinci momente memorabile dintr-un sezon de Formula 1 cu totul ieșit din comun
Publicat pe 29 Noi 2024
Ronald Gavril, iubitul Anamariei Prodan, e campion mondial la box! A câştigat centura WBF după ce l-a făcut KO pe adversar
Publicat pe 26 Noi 2024
Reacția Nadiei Comăneci privind alegerile prezidențiale 2024 din România
Publicat pe 17 Oct 2024
Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite se vede, duminică, la Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY
Publicat pe 15 Oct 2024
Motivul pentru care David Popovici nu vrea să mai conducă mașinile primite de la Ion Țiriac
Publicat pe 10 Oct 2024
Antrenorul lotului național de bob și sanie al României, primele declarații după acuzațiile DIICOT. Paul Neagu ar fi plecat din țară
Publicat pe 08 Oct 2024
Moarte suspectă la Târgoviște. Baschetbalistă americană, găsită decedată
Publicat pe 20 Sep 2024
Max Verstappen a răbufnit după ce piloții de F1 au fost somați să înjure mai puțin
Publicat pe 06 Sep 2024
Alexandru Bologa, campion paralimpic la judo, la Paris / Update Reacția lui Marcel Ciolacu - Video
Publicat pe 02 Sep 2024
Campioana olimpică la aruncarea suliței în 1964, Mihaela Peneș, a murit - Foto
Publicat pe 02 Sep 2024
Antrenorul Kansas City Royals se retrage din cauza unei "probleme personale"
Publicat pe 16 Aug 2024
Jordan Chiles, dărămată de durere după vestea devastatoare de la TAS. Mesajul sportivei din SUA
Publicat pe 12 Aug 2024
Reacția Federației Române de Gimnastică după noua acțiune a Federației din SUA de a-i lua medalia de bronz Anei Maria Bărbosu
Publicat pe 05 Aug 2024
Sabrina Voinea a izbucnit în lacrimi după finala de la sol. Mama ei nu a mai suportat și a anunțat o decizie radicală - Foto / Video în articol
Publicat pe 03 Aug 2024
2,9 milioane de dolari pentru un dulap de vestiar folosit de Kobe Bryant / FOTO în articol
Publicat pe 01 Aug 2024
”Ați adus un asasin plătit la JO?”. Apariție de senzație a Turciei în proba de pistol cu aer comprimat: Probabil este cea mai bună imagine. FOTO în articol
Publicat pe 30 Iul 2024
David Popovici calificat în semifinale de la 100 metri liber, la Jocurile Olimpice
Publicat pe 30 Iul 2024
JO 2024: Ion Ţiriac - Popovici şi-a făcut datoria, cum nu a promis, dar aşa cum speram toţi
1
2
3
4
5
6
7
din 39
›
»
x close