FR Polo interzice spectatorii la turneul de U16 masculin din zona Sud Tur, după ce un arbitru a fost agresat de părinţii sportivilor

Totul după ce arbitrul meciului CS Dinamo vs CS Rapid a fost agresat fizic şi verbal de părinţii sportivilor rapidişti. "Dragi susținători ai poloului românesc Stimați părinți de tineri sportivi

Având în vedere evenimentele petrecute astăzi 4 octombrie 2025, la bazinul Floreasca din București, unde în jurul orelor 11.30, când un arbitru din cadrul turneului de U16 Masculin zona Sud Tur, a fost agresat fizic și verbal de către anumiți părinți ai unor sportivi de la CS RAPID BUCUREȘTI, vă anunțăm că, începând de mâine și până luni dimineața inclusiv, accesul spectatorilor la meciurile rămase de disputat în ultimele trei etape este interzis. Astfel meciurile menționate mai sus se vor disputa FĂRĂ SPECTATORI.

Situatia pe scurt: pe tot parcursul meciului CS DINAMO BUCUREȘTI vs CS RAPID BUCUREȘTI, susținătorii echipei CS RAPID BUCUREȘTI, prezenți în tribune, au adus injurii constante brigăzii de arbitri principali, însă totul a culminat cu agresarea fizică și verbală a arbitrei principale, la ieșirea acesteia din incinta bazinului, când nu a fost lăsată să plece din curtea bazinului. Arbitra noastra a suferit un șoc emoțional și i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate la fața locului, sperăm să-și revină cât mai curând!

Asemenea comportamente, total neadecvate, nu numai în sport dar și în relațiile interumane, lasă foarte mult de dorit și ne obligă să protejăm integritatea morală și fizică a arbitrilor noștri.

Totodată ne cerem scuze public pentru toți ceilalți părinți și suporteri, ai tuturor celorlalte echipe, pentru disconfortul creat!