€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 14:54 04 Oct 2025 | Data publicării: 14:52 04 Oct 2025

FR Polo interzice spectatorii la turneul de U16 masculin din zona Sud Tur, după ce un arbitru a fost agresat de părinţii sportivilor
Autor: Florin Răvdan

pexels-pixabay-434633 Foto Pixabay via Pexels
 

Meciurile turneului U16 de polo masculin din zona Sud Tur vor avea loc fără spectatori, anunţă FR Polo.

Totul după ce arbitrul meciului CS Dinamo vs CS Rapid a fost agresat fizic şi verbal de părinţii sportivilor rapidişti. 

"Dragi susținători ai poloului românesc

Stimați părinți de tineri sportivi

Având în vedere evenimentele petrecute astăzi 4 octombrie 2025, la bazinul Floreasca din București, unde în jurul orelor 11.30, când un arbitru din cadrul turneului de U16 Masculin zona Sud Tur, a fost agresat fizic și verbal de către anumiți părinți ai unor sportivi de la CS RAPID BUCUREȘTI, vă anunțăm că, începând de mâine și până luni dimineața inclusiv, accesul spectatorilor la meciurile rămase de disputat în ultimele trei etape este interzis. Astfel meciurile menționate mai sus se vor disputa FĂRĂ SPECTATORI.
Situatia pe scurt: pe tot parcursul meciului CS DINAMO BUCUREȘTI vs CS RAPID BUCUREȘTI, susținătorii echipei CS RAPID BUCUREȘTI, prezenți în tribune, au adus injurii constante brigăzii de arbitri principali, însă totul a culminat cu agresarea fizică și verbală a arbitrei principale, la ieșirea acesteia din incinta bazinului, când nu a fost lăsată să plece din curtea bazinului. Arbitra noastra a suferit un șoc emoțional și i-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate la fața locului, sperăm să-și revină cât mai curând!
 
Asemenea comportamente, total neadecvate, nu numai în sport dar și în relațiile interumane, lasă foarte mult de dorit și ne obligă să protejăm integritatea morală și fizică a arbitrilor noștri.
 
Totodată ne cerem scuze public pentru toți ceilalți părinți și suporteri, ai tuturor celorlalte echipe, pentru disconfortul creat!

Sperăm ca pe viitor asemenea evenimente să nu se mai întâmple și să putem umple tribunele bazinului Floreasca cu suporteri ai echipelor favorite!", a transmis Federaţia Română de Polo pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sport
polo
arbitru
fr polo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Horoscop 6-12 octombrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 24 minute
Criza din Australia, prognoză pentru o iarnă fierbinte în Europa. Mii de spitalizări și decese
Publicat acum 49 minute
Oceane Dodin s-a întors pe terenul de tenis după 9 luni. Operaţie inversă ca la Simona Halep
Publicat acum 53 minute
Gheorghe Turda îl face praf pe Constantin Enceanu. L-a stropit cu apă! "Are un mare defect, se dă măreț!"
Publicat acum 1 ora si 9 minute
FR Polo interzice spectatorii la turneul de U16 masculin din zona Sud Tur, după ce un arbitru a fost agresat de părinţii sportivilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close