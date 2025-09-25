€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 12:42 25 Sep 2025 | Data publicării: 12:38 25 Sep 2025

Aur și argint pentru România la dublu rame, la Mondialele de la Shanghai

Autor: Crişan Andreescu
jo-2_45143600 Foto: Agerpres
 

România a cucerit o medalie de aur, la dublu rame feminin, și una de argint, la dublu rame masculin, joi, în primele finale desfășurate la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

La dublu rame feminin, Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat cursa detașat (07:08.52) față de următoarele clasate, Franța (07:13.31) și SUA (07:13.93).

La masculin, Florin Arteni și Florin Lehaci (06:42.85) au fost devansați în finală de Noua Zeelandă (06:37.87), locul al treilea fiind ocupat de Elveția (06:43.84).

În finala de la patru vâsle feminin, România (Emanuela-Ioana Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada-Maria Moroșanu, Ioana Mădălina Cornea) s-a clasat pe locul al patrulea (06:37.38), la aproape o secundă jumătate de medalia de bronz, obținută de Germania (06:36.00). Cursa a fost câștigată de Olanda (06:32.92), iar pe locul secund s-a clasat Marea Britanie (06:34.52).

Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu s-au clasat pe locul al treilea în Finala B a probei de patru vâsle masculin (05:59.69), după China (05:56.99) și Spania (05:57.68), românii ocupând astfel locul 9 în clasamentul general.

Alte trei echipaje s-au calificat, joi, în Finalele A.

La dublu vâsle masculin, campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat prima semifinală (06:31.08), la diferență de două secunde.

În proba feminină de 8+1 feminin, România (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu) a reușit cel mai bun timp din serii (06:23.65).

La 8+1 masculin, România (Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Băitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu) a încheiat pe ultimul loc, cinci, în prima serie (05:55.41), astfel că va evolua în Finala B.

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Echipamentele de bază în producția industrială modernă și rolul lor
Publicat acum 26 minute
Scântei în Coaliție. Chirieac, după ce Ilie Bolojan a pus diplomația în cui: E o joacă de copii, iar casa arde
Publicat acum 31 minute
Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării
Publicat acum 33 minute
Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro
Publicat acum 39 minute
Dan Negru, reacție acidă: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 23 ore si 19 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close