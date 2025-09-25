Aur și argint pentru România la dublu rame, la Mondialele de la Shanghai

La dublu rame feminin, Simona Radiș și Magdalena Rusu au câștigat cursa detașat (07:08.52) față de următoarele clasate, Franța (07:13.31) și SUA (07:13.93).



La masculin, Florin Arteni și Florin Lehaci (06:42.85) au fost devansați în finală de Noua Zeelandă (06:37.87), locul al treilea fiind ocupat de Elveția (06:43.84).



În finala de la patru vâsle feminin, România (Emanuela-Ioana Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada-Maria Moroșanu, Ioana Mădălina Cornea) s-a clasat pe locul al patrulea (06:37.38), la aproape o secundă jumătate de medalia de bronz, obținută de Germania (06:36.00). Cursa a fost câștigată de Olanda (06:32.92), iar pe locul secund s-a clasat Marea Britanie (06:34.52).



Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu s-au clasat pe locul al treilea în Finala B a probei de patru vâsle masculin (05:59.69), după China (05:56.99) și Spania (05:57.68), românii ocupând astfel locul 9 în clasamentul general.



Alte trei echipaje s-au calificat, joi, în Finalele A.



La dublu vâsle masculin, campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat prima semifinală (06:31.08), la diferență de două secunde.



În proba feminină de 8+1 feminin, România (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu) a reușit cel mai bun timp din serii (06:23.65).



La 8+1 masculin, România (Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Băitoc, Leontin Nuțescu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu și Adrian Munteanu) a încheiat pe ultimul loc, cinci, în prima serie (05:55.41), astfel că va evolua în Finala B.



România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție. (Agerpres)