Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina, de o înălțime amețitoare - VIDEO

Armand Duplantis a strălucit în a treia seară a Campionatelor Mondiale de la Tokyo, stabilind pentru a 14-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina, cu o săritură de 6,30 metri, după ce și-a asigurat al treilea titlu mondial consecutiv, luni, relatează Reuters.

Medalia de aur era deja câștigată de suedezul născut în Statele Unite, iar toate celelalte probe s-au încheiat când bara a fost ridicată cu un centimetru peste recordul de 6,29 metri pe care îl stabilise luna trecută, la Budapesta.

A treia încercare i-a adus un nou record mondial

El a ratat cu cea mai mică marjă primele două încercări, dar, încurajat de publicul numeros de pe Stadionul Național, a trecut peste la a treia încercare.

Stadionul a explodat de bucurie când sportivul de 25 de ani a alergat să sărbătorească alături de familia sa din tribune, fiind asaltat apoi de rivalii săi.

Mondo Duplantis ???????? clears a World Record of 6.30m in the men's Pole Vault in Tokyo!!????????



World Record No. 14 for him!!????????pic.twitter.com/9n32pVkMPO — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 15, 2025

Reacția suedezului, după reușita de la Tokyo

„Sunt atât de fericit, nu pot să explic”, a spus Duplantis. „În ultimele două săptămâni m-am bucurat cu adevărat să fiu în Tokyo. M-am bucurat mult de tot. Am simțit că singura modalitate de a părăsi Japonia era să stabilesc recordul mondial. Aceasta a fost mentalitatea mea. Nu știu ce urmează pentru mine în acest moment, nu contează. Doar voi savura acest moment”, a mai declarat suedezul.

„M-am simțit foarte bine pe tot parcursul zilei. Știam că pot bate recordul. Alergarea spune totul, totul ține de viteză. Atât timp cât am asta la momentul potrivit, știu că totul va merge bine pentru mine”, a adăugat Duplantis.

Momentul a prezentat un contrast puternic față de aceeași arenă din urmă cu patru ani, când Duplantis a câștigat primul dintre cele două titluri olimpice, publicul din Tokyo fiind atunci exclus din cauza pandemiei de COVID-19.

Șapte dintre cei 12 săritori au trecut de 5,90 m într-o competiție neobișnuit de puternică, însă concursul s-a redus rapid la Duplantis și grecul Emmanouil Karalis.

Karalis, medaliat cu bronz după Duplantis la Jocurile Olimpice de la Paris, a câștigat argintul cu o săritură de 6,00 m, dar a ratat la 6,10 m, 6,15 m și 6,20 m, încercând să îl pună sub presiune pe campionul en-titre.

Duplantis a trecut fără probleme de 6,10 m și 6,15 m și a oferit apoi publicului și lumii atletismului ceea ce își dorea: o nouă săritură-record mondial în acest sezon.

Citește și: Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News