DCNews Sport F1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Qatarului
Data actualizării: 20:32 30 Noi 2025 | Data publicării: 19:34 30 Noi 2025

F1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Qatarului
Autor: Iulia Horovei

max verstappen formula 1 f1 Max Verstappen la Marele Premiu al Qatarului/ Formula 1. Sursa foto: Agerpres
 

Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului de Formula 1, duminică seară.

Max Verstappen (Olanda/Red Bull) a obținut o victorie importantă, duminică seară, în lupta pentru titlul mondial din Formula 1. Olandezul a câștigat Marele Premiu al Qatarului, profitând de o eroare a echipei McLaren, care și-a menținut ambii piloți pe pistă în timpul unui Safety Car în primele 10 tururi. 

Podiumul a fost ocupat de Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes), locul secund, și Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes), locul al treilea.

Liderul la zi al campionatului, britanicul Lando Norris (McLaren), a terminat doar pe locul patru, amânând decizia pentru titlul mondial până la ultima cursă, Mare Premiu de la Abu Dhabi, de săptămâna viitoare, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Verstappen, plecat din linia a doua, poziția a treia, a beneficiat de tactica superioară a echipei sale care a profitat de o intervenție a mașinii de securitate în debutul cursei pentru a schimba rapid anvelopele, lucru pe care McLaren nu l-a făcut. Norris are acum un avans de doar 12 puncte față de Verstappen și 16 față de Piastri, cu 25 de puncte încă disponibile la Abu Dhabi.

Clasamentul general al piloților după Marele Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului

1. Lando Norris (Marea Britanie) 408 pct
2. Max Verstappen (Olanda) 396
3. Oscar Piastri (Australia) 392
4. George Russell (Marea Britanie) 309
5. Charles Leclerc (Monaco) 230
6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 152
7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 150
8. Alexander Albon (Thailanda) 73
9. Carlos Sainz Jr (Spania) 64
10. Isack Hadjar (Franța) 51
11. Nico Hulkenberg (Germania) 49
12. Fernando Alonso (Spania) 48
13. Oliver Bearman (Marea Britanie) 41
14. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 38
15. Yuki Tsunoda (Japonia) 33
16. Esteban Ocon (Franța) 32
17. Lance Stroll (Canada) 32
18. Pierre Gasly (Franța) 22
19. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 19
20. Franco Colapinto (Argentina) 0
21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

1. McLaren-Mercedes 800 pct
2. Mercedes 459
3. Red Bull 426
4. Ferrari 382
5. Williams-Mercedes 137
6. Racing Bulls-Red Bull 92
7. Aston Martin-Mercedes 80
8. Haas-Ferrari 73
9. Sauber-Ferrari 68
10. Alpine-Renault 22

