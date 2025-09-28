Premieră! România câștigă medalia de aur la 8+1 mixt, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai

Barca României a condus cursa de la un capăt la altul. Echipajul 8+1 mixt a fost format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Florin Lehaci, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu. Pe podium s-au mai clasat Italia și Noua Zeelandă.

Până acum, România a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondiale de la Shangai şi patru medalii de argint.

Probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră la Mondiale

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție.