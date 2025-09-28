Premieră! România câștigă medalia de aur la 8+1 mixt, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai

Echipajul de 8+1 mixt a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj, desfășurat la Shanghai.
Barca României a condus cursa de la un capăt la altul. Echipajul 8+1 mixt a fost format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Florin Lehaci, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu. Pe podium s-au mai clasat Italia și Noua Zeelandă.
Până acum, România a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondiale de la Shangai şi patru medalii de argint.
România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu