Legendele au spus „da”: Tyson și Mayweather se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria boxului

Mike Tyson (59 de ani), legendarul campion la categoria grea, și Floyd Mayweather (48 de ani), multiplu deținător de titluri mondiale, se pregătesc să urce împreună în ring pentru un meci demonstrativ cu greutate istorică. Cei doi pugiliști americani, adevărate simboluri ale boxului profesionist, au acceptat provocarea, iar vestea a fost confirmată de ESPN.

Floyd Mayweather, considerat unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor, se mândrește cu un parcurs impecabil la profesioniști: 50 de victorii din 50 de meciuri, dintre care 27 obținute prin knockout. De cealaltă parte, Tyson, a cărui carieră a marcat profund istoria sportului, a revenit ultima dată în ring în noiembrie 2024, într-o confruntare demonstrativă cu Jake Paul, unde a fost învins. Mayweather a avut, la rândul său, o apariție în august 2024, împotriva lui John Gotti III.

Confruntarea, organizată de CSI Sports împreună cu Fight Sports, nu are încă stabilite data și locul desfășurării, însă interesul global pentru acest duel este uriaș. Organizatorii lucrează deja la toate detaliile pentru ca evenimentul să devină unul de referință. Lupta dintre cei doi este așteptată de ani de zile.

"Sunt cel mai bun din istoria boxului. Iar această demonstrație le va oferi fanilor exact ceea ce își doresc"

Disputa nu s-a limitat doar la ring. Mayweather a transmis un mesaj ferm, subliniind că reputația sa nu poate fi atinsă:



„Fac asta de 30 de ani și nu a existat niciun luptător care să-mi poată terfeli legenda. Știți deja că, dacă voi lua parte la ceva, va fi mare și legendar. Sunt cel mai bun din istoria boxului. Iar această demonstrație le va oferi fanilor exact ceea ce își doresc!”, a declarat Floyd Mayweather.

"Va fi în detrimentul sănătății lui"

Mike Tyson a recunoscut că inițial a fost reticent în a accepta lupta, din motive ce țin de siguranța adversarului său.



„Când CSI a venit la mine și mi-a propus să intru în ring cu Floyd Mayweather, m-am gândit: «În niciun caz nu se va întâmpla asta». Dar apoi am aflat că Floyd a zis «Da». Ei bine, această luptă este ceva ce nici lumea, nici eu nu am crezut că se va întâmpla vreodată.



Cu toate acestea, boxul a intrat într-o nouă eră, una a imprevizibilului, iar această luptă este cât se poate de imprevizibilă. Pur și simplu nu îmi vine să cred că Floyd chiar vrea să facă asta. Va fi în detrimentul sănătății lui, dar el vrea să o facă, așa că totul e stabilit și se va întâmpla!”, a spus Tyson.

Un element interesant înaintea duelului este diferența majoră de greutate. La ultimul său cântar oficial, înaintea confruntării cu Jake Paul, Tyson avea 103,6 kilograme, în timp ce Mayweather a înregistrat doar 72,9 kilograme la meciul cu John Gotti III.

Puterea brută a lui Tyson și stilul său exploziv vor contrasta cu tehnica defensivă impecabilă și viteza lui Mayweather, motiv pentru care spectacolul este garantat.

