Marea Britanie, avertizată din cauza unei bandane purtate de un sportiv. Ce mesaj a afișat atletul

Marea Britanie a fost avertizată după ce un sportiv a încălcat regulamentul Organizației Mondiale de Atletism.

Organizația Mondială de Atletism (World Athletics) a avertizat Marea Britanie după ce sprinterul galez Jeremiah Azu a purtat o bandană personalizată cu mesajul „100% Jesus (100% Iisus)” în timpul semifinalelor de 100 de metri la Campionatele Mondiale de la Tokyo, potrivit The Telegraph.

???? Governing body reminds Welsh sprinter Jeremiah Azu religious and political slogans are banned after he used personalised apparel at World Championships



Find out more ⬇️https://t.co/QO3WO3qzby pic.twitter.com/fwIJhesHNd — Telegraph Sport (@TelegraphSport) September 16, 2025

Mesajele religioase și politice, strict interzise

Astfel, Organizația Mondială de Atletism reamintește sportivilor că afișarea mesajelor religioase sau politice în competiții este strict interzisă.

Azu, care a terminat pe locul patru în semifinalele masculine de 100 m, va fi avertizat cu privire la regulamentele organizației în eventualitatea participării sale în proba de ștafetă 4x100 metri. Într-un comunicat oficial, World Athletics a transmis: „Suntem conștienți de bandană și, deoarece Azu ar putea concura în ștafetă, vom reaminti echipei, înainte de competiție, regulile noastre și posibilele consecințe pentru nerespectarea acestora”.

Tânărul de 24 de ani se numără printre cei mai rapizi atleți galezi din istorie, având un record personal de 9,97 secunde la 100 metri, realizat anul trecut. În cariera sa, Azu a cucerit medalia de aur la proba de 60 metri la Campionatele Mondiale Indoor din martie și a obținut medalia de bronz în proba de ștafetă 4x100 metri la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Mesajul afișat de Jeremiah Azu a generat discuții cu privire la limitele echipamentului personalizat în sport și la aplicarea regulilor World Athletics, în timp ce atletul se pregătește pentru eventualele sale evoluții viitoare în ștafetă.

Citește și: Armand Duplantis stabilește un nou record mondial la săritura cu prăjina, de o înălțime amețitoare - VIDEO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News