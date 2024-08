Jordan Chiles, dărămată de durere după vestea devastatoare de la TAS. Mesajul sportivei din SUA

Într-un mesaj scris pe platforma X, Jordan Chiles a spus că este profund afectată de decizia TAS.

"Sunt copleșită de dragostea pe care am primit-o în ultimele zile. De asemenea, sunt incredibil de recunoscătoare familiei mele, colegilor de echipă, antrenorilor, fanilor, USAG (n.red. Federația Americană de Gimnastică) și USOPC (n.red. Comitetul Olimpic American) pentru sprijinul lor neclintit în această perioadă dificilă. În timpul sărbătoririi realizărilor mele olimpice, am auzit vestea devastatoare că medalia mea de bronz mi-a fost luată. Am avut încredere în recursul făcut de USAG, care a oferit dovezi concludente că scorul meu a respectat toate regulile.

Nu am cuvinte. Această decizie pare nedreaptă și vine ca o lovitură semnificativă

Acest recurs a fost respins. Nu am cuvinte. Această decizie pare nedreaptă și vine ca o lovitură semnificativă, nu doar pentru mine, ci pentru toți cei care mi-au susținut călătoria. La durerea mea se adaugă și atacurile rasiale pe care le-am primit pe rețelele sociale, care sunt greșite și extrem de dureroase.

Mi-am pus inima și sufletul în acest sport și sunt atât de mândră că îmi reprezint cultura și țara. Nu voi renunța niciodată la valorile mele de a concura cu integritate, de a lupta pentru excelență, susținând valorile sportivității și regulile care dictează corectitudinea. M-am mândrit că pot să susțin pe toată lumea, indiferent de echipă sau țară. Simt că le-am dat tuturor permisiunea de a fi autentici și cine vor să fie.

Mă confrunt cu unul dintre cele mai provocatoare momente din cariera mea

Acum mă confrunt cu unul dintre cele mai provocatoare momente din cariera mea. Credeți-mă când spun că am avut multe. Voi aborda această provocare ca și pe celelalte și voi depune toate eforturile pentru a mă asigura că se face dreptate. Cred că la sfârșitul acestei călătorii oamenii care dețin controlul vor face ceea ce trebuie", a scris Jordan Chiles pe contul personal de X.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a primit titlul de Ambasador al municipiului Focşani

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a primit, în decursul zilei de joi, titlul de Ambasador al municipiului Focşani, în contextul unei eveniment care i-a fost dedicat, organizat ș desfășurat în Piaţa Unirii din centrul oraşului Focșani. Sportiva a fost întâmpinată de circa o mie de persoane.

"Am iniţiat anul acesta o distincţie aparte din partea Consiliului Local şi al primăriei Focşani, titlul de Ambasador al municipiului Focşani. Şi astăzi, daţi-mi voie să ofer acest titlu gimnastei noastre, Ana Maria Bărbosu. Aşadar, "Se acordă titlul de Ambasador al municipiului Focşani campioanei olimpice Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice e la Paris 2024", a spus primarul Cristi Valentin Misăilă. Vezi mai multe detalii aici!

