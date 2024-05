Seria de victorii a lui Max Verstappen s-a terminat: Lando Norris este câștigătorul Marelui Premiu de la Miami

La cea de-a 110-a apariție în Formula 1, pilotul în vârstă de 24 de ani din Bristol a profitat de o perioadă de Safety Car pentru a-l devansa pe Verstappen.

Verstappen l-a urmărit pe Norris pe traseul de 290 km/h până la primul viraj de pe Hard Rock Stadium, dar Norris a reușit să-l țină la distanță înainte de a realiza cel mai rapid tur al cursei.

El a trecut linia de sosire cu câteva secunde înaintea lui Verstappen, care s-a clasat pe locul al doilea, în fața lui Charles Leclerc de la Ferrari, al cărui coechipier Carlos Sainz a ocupat locul al patrulea.

Lewis Hamilton a obținut cel mai bun rezultat al său din acest sezon, trecând linia de sosire pe locul șase.

Declarațiile lui Lando Norris

"Vă iubesc pe toți”, a strigat Lando Norris la radio după ce a trecut linia de sosire.

"Vă mulțumesc foarte mult. Am reușit, Will [Will Joseph, inginerul de cursă al lui Norris]. Am reușit", a continuat Norris.

"Cred că așa se face. În sfârșit. Oh, sunt atât de fericit. Am știut asta când am venit în această dimineață. Am spus că astăzi este ziua cea mare, plină de oportunități. Am nimerit-o, tu ai nimerit-o, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mamă, mulțumesc tată, asta e pentru bunica mea, mulțumesc foarte mult", a completat acesta.

Donald Trump a vizitat garajul McLaren înainte de cursă, iar fostul președinte american a vorbit cu Norris după victoria sa, conform Sky News.

