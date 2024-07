David Popovici calificat în semifinale de la 100 metri liber, la Jocurile Olimpice

David Popovici a concurat în seriile probei de 100 de metri liber, reușind un timp de 47,92 secunde, cel mai bun din seria lui.

Per total, David Popovici a avut al treilea cel mai bun timp din serii, 47,92 secunde, doar sub americanul Jack Alexy (47,57) și francezul Maxime Grousset (47,70 secunde). A fost al treilea cel mai bun timp per total, ceea ce i-a asigurat lui David calificarea în penultimul act.

Semifinalele au loc în această seară, de la 21.30.

Finala este programată miercuri, de la ora 23.32.

