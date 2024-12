Carmen Tocală: Un an bun, care ne-a adus în faţă o nouă generaţie de jucători de baschet

'A fost un an bun, un 2024 care ne aduce în faţă o nouă generaţie de jucători de baschet, ceea ce înseamnă că pregătim viitorul şi asta este cel mai important. Dacă încep cu generaţiile tinere, sigur că ei, la nivelul doi al competiţiilor, sunt medaliaţi toţi, însemnând şi obiectivul ca generaţia următoare să promoveze în primul eşalon valoric. Ceea ce este un salt, pentru că nu cred că s-a întâmplat în ultimii 20 de ani să avem atât feminin, cât şi masculin în turneele finale.

La seniori, acolo nu te poţi bate cu trecutul, nu te baţi, nu poţi decât să construieşti. Echipa de seniori şi-a revenit după înfrângerea cu Luxemburg, care a fost o lecţie de viaţă, în primul rând pentru jucători. Există varianta să fii jucător de baschet sau să îţi alegi o altă carieră, dar ei au dovedit că îşi doresc să joace baschet şi au revenit la meciurile cu Norvegia şi şi-au luat revanşa în Luxemburg.

Sunt aproape aceiaşi jucători care intră în grupa mondială în calificarea pentru Campionatul Mondial. Au ieşit din zona de disconfort profesional şi de înaltă performanţă', a afirmat Tocală. Reprezentanta FRB a precizat că la senioare baschetul românesc suferă din punct de vedere valoric, dar şi numeric. 'Senioarele sunt în număr extrem de limitat în România, asta ne demonstrează ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Sportivii au nevoie de zece ani să ajungă la performanţă. Acum culegem ceea ce am semănat, şi cum nu am semănat, culegem ceea ce ne dă bunul Dumnezeu, prin talent. Baschetul feminin ar fi trebuit îngheţat o perioadă de doi ani de zile, în care nu ne înregistram în competiţiile internaţionale de niciun fel, nici intercluburi, nici internaţiuni, nu aduceam jucătoare străine şi ne măsurăm şi ne analizăm valoarea sportivilor noastre.

Liga Naţională este una puternică, este în primele şase ligi din punct de vedere al stabilităţii financiare

Şi numărul lor este mic, pentru că ne uităm şi cantitativ. Nu avem 20 de jucătoare de baschet la momentul acesta care să poată activa la nivel competiţional internaţional ridicat. Şi mai există şi riscul de a investi în jucătoare şi ele să nu vină la lot. Patriotismul trebuie sporit din stadiul de pruncie. Şi dacă nu o să înţelegem să ne respectăm ţara, să ne iubim tricolorul, nu o să ajungem nicăieri şi nu numai în baschet, în sport în general', a adăugat Tocală. Ea a enumerat la capitolul performanţe înregistrate în 2024 creşterea valorii competiţiei interne la masculin şi i-a remarcat pe tinerii jucători Dragoş Lungu şi Denis Bădălău. 'Liga Naţională este una puternică, este în primele şase ligi din punct de vedere al stabilităţii financiare, ceea ce înseamnă interesul sporit al administraţiei publice locale şi patriotismul local. Pe de altă parte, avem încasări din ticketing şi asta înseamnă interesul fanilor pentru jocul de baschet. A fost mult sporit numărul de participanţi.

Oferim burse pentru copiii care sunt campioni naţionali, şi nu sunt puţini. Valoarea burselor este stabilită prin actele normative şi la 5x5 şi la 3x3. Am deschis Academia Română de Baschet, a fost iniţiat programul de tabere, copiii merg în tabere şi se pregătesc. Pentru loturile naţionale este mai mult decât evidentă investiţia. Avem jucători MVP în campionatele europene, putem spune că am trecut la descoperirea şi promovarea talentelor, avem în primii cinci jucători, Dragoş Lungu şi Denis Bădălău, care au fost în primii cinci la categoria U20. Avem un lot de seniori foarte tânăr, care probabil va mai juca împreună multă vreme de acum încolo, poate şapte ani. Avem însă sincope la 3x3, ceea ce înseamnă că nu avem număr de jucători. Jucătorii sunt sub contract 5x5, cluburile nu permit jucătorilor de 5x5 să vină să joace 3x3, este o interdicţie contractuală. Şi, sigur, jucătorii, pentru salariul de la 5x5 nu vin să joace 3x3. Dar am încheiat contracte de activitate sportivă, în vară federaţia a plătit jucătorii de direct la 3x3, şi nu se întâmplă nicăieri în lumea acest lucru, ca să vină la lotul naţional. Dar am încercat să îi stimulăm.

Echipele sunt calificate la Festivalul Olimpic al Tineretului European, s-au calificat la 1 noiembrie 2024 şi au ca obiectiv anul viitor o medalie la 3x3. Pentru 5x5 sunt calificaţi la Jocurile Mondiale Universitare, şi fetele şi băieţii. Deci aripa tânără, până în 24 de ani, vine din spate puternic şi la 3x3 şi la 5x5 şi au obiective', a adăugat Tocală.

Am înfiinţat cele 11 sucursale şi lucrăm la nivel de sucursale prin 11 puncte ale federaţiei în teritoriu

Totodată, preşedinta FRB a evidenţiat la capitolul realizări înfiinţarea a 11 puncte de lucru ale federaţiei în teritoriu: 'În ceea ce priveşte Federaţia Română de Baschet, administrativ vorbind, am înfiinţat cele 11 sucursale şi lucrăm la nivel de sucursale prin 11 puncte ale federaţiei în teritoriu, ceea ce înseamnă că sunt 44 de oameni angajaţi în federaţie şi angrenaţi în federaţie.

Ceea ce înseamnă mult pentru unii şi puţin pentru alţii, dar cred că unde sunt mulţi puterea creşte. Totodată, am deschis sistemul şcolar, un lucru extraordinar cu jocul de 4x4, suportat în totalitate de Federaţia Română de Baschet'. La capitolul nerealizări în 2024, Tocală a menţionat ratarea calificării la Jocurile Olimpice de la Paris. 'Dacă mă întrebaţi care a fost cel mai mare minus, nu ne-am calificat la Jocurile Olimpice. Pentru a merge la calificări ne-au lipsit 1.200 de puncte, probabil că şi cu mai mult atenţie şi cu mai multă dorinţă şi cu mai multe constanţă am fi putut să facem acest lucru, dar pe de altă parte aşa cum spuneam jucătoarele sunt într-un număr extrem de limitat, mai ales la 3x3. Vom încerca să le fidelizăm pentru Los Angeles.

S-a schimbat sistemul faţă de Tokyo, se califică cine câştigă pe teren, nu cine acumulează puncte', a declarat preşedinta federaţiei. Carmen Tocală a precizat că în 2024 federaţia nu a întâmpinat dificultăţi din punct de vedere financiar, dar a evidenţiat lipsa infrastructurii sportive, mai ales în Bucureşti. 'Federaţia a avut o rată de progres uluitoare, mondială, se situează pe primele trei locuri în lume ca rată de progres sportiv, dar şi comercial. În sensul în care noi avem de la statul român 600.000 de euro pentru activitate, 400.000 pentru salarii, dar noi avem undeva la 5-6 milioane de euro bugetul nostru pe care îl investim în dezvoltarea jucătorilor şi a baschetului din România.

Deci nu putem să spunem că avem sincope, pentru că dacă noi avem produse eveniment, avem produs comercial şi vindem. Putem însă să spunem că la infrastructura sportivă stăm foarte, foarte rău. Ţara stă rău, nu Federaţia Română de Baschet. Şi dacă nu avem acces în săli, evident că şi performanţele sunt limitate.

Bucureştiul are nevoie de o sală polivalentă şi Primăria Capitalei cred că poate şi are terenul

Trebuie să ne uităm la infrastructura sportivă didactică. Bucureştiul are nevoie de o sală polivalentă şi Primăria Capitalei cred că poate şi are terenul. Şi este imperios necesar. Suntem singura capitală care nu are o sală polivalentă, şi Chişinăul are o sală polivalentă', a precizat Tocală. 'Ca obiective pentru 2025 avem calificarea seniorilor în grupele mondiale - se termină calificarea în luna august, locurile 1-4 la Jocurile Mondiale Universitare, tot pentru seniori. Pentru 3x3, calificarea în cupele mondiale - faza finală la feminin. În turneul final sigur că ne propunem să intrăm în primele şase, pentru a ne califica la Jocurile Olimpice Europene, dar trebuie să vedem mai exact şi care este componenţa. Din punct de vedere comercial, am înfiinţat FRB Events şi ne gândim să separăm activitatea economică de activitatea non-profit a federaţiei. Va trebui să începem să producem bani din evenimente şi din marca pe care o avem. Pe partea educaţională, sper că la sfârşit de an să avem un program naţional aprobat de Parlamentul României', a adăgat aceasta. La capitolul cei mai buni sportivi din baschet, Carmen Tocală i-a nominalizat pe Emanuel Căţe şi pe tinerii Dragoş Lungu şi Denis Bădălău. 'În baschet aş începe cu Emi Căţe, Dragoş Lungu, Denis Bădălău, care au fost MVP-urile şi jucătorii noştri cei mai buni, şi la feminin sunt jucătoarele de perspectivă, la senioare Alina Podar şi Teo Manea. Pentru sportivii români ai anului mă gândesc că nici nu pot să fac diferenţa, pentru că la canotaj sunt atât de mulţi, dar aş putea să spun barca 8+1, pentru că eu sunt fan al acestei bărci, şi aş numi echipajul anului. Dar şi David Popovici a fost de excepţie', a mai spus Carmen Tocală.

Echipa naţională masculină de baschet a României conduce în clasamentul Grupei B a precalificărilor pentru Cupa Mondială FIBA din 2027, cu 5 puncte (3 jocuri), urmată de Luxemburg, 4 p (3 j), Norvegia, 3 p (2 j). Câştigătoarele celor trei grupe din prima fază a precalificărilor şi cea mai bună echipă de pe locul secund se vor califica faza a doua. Ultimele meciuri vor avea loc anul viitor, Norvegia - Luxemburg (20 februarie) şi România - Norvegia (23 februarie).

La feminin, România se află pe locul 3 în clasamentul Grupei F a preliminariilor Campionatului European de baschet feminin - FIBA Women's EuroBasket 2025, cu 5 puncte, după Turcia şi Slovacia şi în faţa Irlandei. Câştigătoarele celor opt grupe preliminare (excluzând Grupa I) se califică la turneul final, alături de cele mai bune patru echipe clasate pe locul secund. Cele patru echipe gazdă (din Grupa I - Cehia, Germania, Grecia, Italia) sunt calificate direct la FIBA Women's EuroBasket 2025.

România va juca următorul meci pe 6 februarie, în deplasare, cu Slovacia. Naţionala U20 a României a câştigat Campionatul European de baschet masculin - EuroBasket Under-20, Divizia B, de la Piteşti, după ce a învins în finală Ucraina cu scorul de 80-58 (18-12, 25-18, 21-13, 16-15). Selecţionata României a promovat în Divizia A a Campionatului European de baschet masculin - FIBA U16 EuroBasket, după ce s-a calificat în finala Diviziei B, de la Skopje.

În finală, România a fost învinsă de Estonia cu scorul de 76-71 (20-15, 20-15, 21-16, 15-25). Selecţionata feminină de baschet Under-16 a României a câştigat Campionatul European - EuroBasket U16, Divizia B, de la Konya (Turcia), după ce a învins în finală echipa Cehiei cu scorul de 54-52 (11-11, 16-12, 14-16, 13-13). U-BT Cluj-Napoca s-a clasat pe locul secund în Grupa B a EuroCup în sezonul trecut şi s-a calificat direct în sferturile de finală, dar nu a mers mai departe. CSM CSU Oradea a ajuns în faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup. CSO Voluntari a jucat finala Ligii Nord-Europene de baschet masculin (ENBL), fiind învinsă de echipa daneză Bakken Bears cu 85-81. SCM Timişoara a fost întrecută dramatic de formaţia poloneză MKS Dabrowa Gornicza cu 90-88, în finala competiţiei regionale Alpe Adria Cup, potrivit Agerpres.

