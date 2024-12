Cinci momente memorabile dintr-un sezon de Formula 1 cu totul ieșit din comun

Max Verstappen venea după un sezon 2022 liniștit, urmat de o campanie istorică, dominantă în 2023, intrând în 2024 ca triplu campion mondial, cu Red Bull aparent de neînvins. Anunțul unui calendar cu un număr record de 24 de curse a întărit sentimentul că acest an avea să fie unul lung și poate obositor.

Totuși, sezonul acesta a fost departe de a fi monoton. A adus un echilibru pe grilă care nu mai fusese văzut în ultimii ani: șapte piloți diferiți au câștigat mai multe curse – o premieră în istoria sportului. În plus, zece piloți au urcat pe podium, iar încercările de a-l detrona pe Verstappen au fost autentice.

În ultima cursă, desfășurată la Abu Dhabi, McLaren a câștigat primul său titlu de Constructori din 1998, după ce Lando Norris a încheiat un sezon remarcabil cu o victorie.

„Este un sentiment incredibil,” a declarat Norris. „Echipa a făcut o treabă fantastică în acest sezon, având în vedere de unde am pornit la început. Sunt extrem de mândru de toată lumea. A fost o călătorie minunată, iar să închei sezonul cu o altă victorie este perfect.”

Cu privirile deja îndreptate spre campania de anul viitor, să ne amintim de cinci momente memorabile dintr-un sezon 2024 spectaculos de Formula 1.

Verstappen învingător...din nou

Deși Norris a luptat cu curaj pe parcursul întregului sezon, se pare că nimeni nu poate opri pe "olandezul zburător".

După o luptă titanică cu Lewis Hamilton pentru titlu în 2021, Verstappen a cucerit titlul în 2022, înainte de a câștiga 19 din cele 22 de curse din anul următor, obținând campionatul cu un avans de aproape 300 de puncte.

A câștigat șapte dintre primele 10 curse din 2024 și părea că va câștiga fără probleme al patrulea titlu consecutiv.

Totuși, ritmul și dominația caracteristică a celor de la Red Bull au început să scadă, pe măsură ce pachetul din urmă, în special McLaren, a început să se apropie. Verstappen a câștigat doar două dintre următoarele 14 curse după ce a obținut victoria în Runda 10 din Spania.

Lupta constantă a coechipierului său, Sergio Pérez, care a avut dificultăți pe întreaga durată a sezonului, însemna că Verstappen a fost adesea fără un sprijin în lupta din față, ceea ce i-a înrăutățit și mai mult șansele. Totuși, olandezul nu este campion mondial de mai multe ori fără motiv.

Nu a terminat niciodată în afara primelor șase locuri în acest sezon, iar performanța sa remarcabilă de consistență i-a împiedicat pe Norris și pe ceilalți să reducă diferența acumulată în prima jumătate a campaniei.

Un al patrulea titlu mondial consecutiv a venit cu două curse înainte de final, în Las Vegas, punând capăt unei lupte pentru titlu care l-a forțat să își depășească limitele.

„A fost un sezon lung și, desigur, am început incredibil, aproape ca într-o plimbare, dar apoi am avut o perioadă mai dificilă,” a spus el.

„Dar, ca echipă, am rămas uniți, am continuat să lucrăm la îmbunătățiri și am reușit să câștigăm. Sunt extrem de mândru de toată lumea, de ceea ce au făcut pentru mine. Cred că, într-un fel, desigur, încă prefer sezonul trecut; m-am bucurat foarte mult de el, dar cred că acest sezon, fără îndoială, mi-a oferit multe lecții. Sunt foarte mândru de modul în care l-am gestionat, de asemenea, ca echipă. Așa că, într-un fel, acest lucru îl face și mai special și un sezon frumos”, a completat acesta.

Se părea că 2024 nu putea deveni mai dulce pentru olandez, dar înainte de ultima cursă a sezonului, el și partenera sa, Kelly Piquet – fiica fostului campion mondial de Formula 1 Nelson Piquet – au anunțat că așteaptă primul lor copil împreună.

Rivalii pentru titlu se reunesc în Austria

Marele Premiu al Austriei a devenit un punct de tensiune în lupta pentru titlu.

Verstappen a obținut pole position pentru Marele Premiu, cu Norris pe locul doi, iar aceștia au rămas în această ordine pentru mare parte din cursă.

Britanicul a încercat de mai multe ori să preia conducerea, în timp ce Verstappen s-a apărat cu furie – acțiuni ale ambilor piloți care au amenințat să treacă în zona "neglijenței".

Totul a culminat în turul 64, când rivalii s-au ciocnit în momentul în care Norris a încercat o depășire pe exteriorul virajului 3, iar Verstappen a încercat să-l închidă. Norris a suferit daune care i-au încheiat cursa, iar Verstappen a căzut pe locul 5, permițându-i lui George Russell de la Mercedes să câștige, iar Oscar Piastri și Carlos Sainz au completat podiumul.

„Depinde ce spune (Verstappen). Dacă spune că nu a făcut nimic greșit, atunci pierd mult respect pentru asta,” a declarat Norris, "dezamăgit", pentru Sky Sports, după cursă.

„Dacă recunoaște că a fost puțin prost și m-a lovit din imprudență, atunci voi avea un mic respect pentru treaba asta”, a comentat Norris.

„Fiecare poate avea propria opinie. Din exterior, e ușor să judeci și să comentezi,” a spus Verstappen pentru Sky Sports. „Desigur, vom discuta despre asta. Este doar o întâmplare nefericită.”

Hamilton obține o victorie emoționantă la Silverstone

Probabil, cel mai șocant moment din Formula 1 anul acesta a avut loc înainte de începerea sezonului, când a fost anunțat că Hamilton va părăsi Mercedes după 12 sezoane petrecute cu echipa, urmând să se alăture celor de la Ferrari în 2025, într-unul dintre cele mai uluitoare transferuri de piloți din istorie.

Pilotul de 39 de ani a câștigat șase titluri de Campion Mondial cu echipa Silver Arrows și i-a ajutat să câștige șapte titluri consecutive la Constructori între 2014 și 2021. Totuși, părea vizibil afectat de declinul performanțelor Mercedes, având ieșiri timpurii din calificări, întâmpinând frecvent dificultăți cu ritmul în cursă și petrecând întreaga perioadă din 2022 și 2023 fără o victorie, primul său sezon fără câștiguri în cei 17 ani de carieră.

Cu Red Bull, McLaren și Ferrari demonstrând un ritm superior față de Mercedes, părea că lucrurile vor continua la fel pentru Hamilton, până când a obținut o victorie memorabilă la Marele Premiu al Marii Britanii din iulie.

A reușit să-i reziste lui Verstappen într-o cursă afectată de ploaie și să își asigure prima victorie după mai bine de doi ani și jumătate.

„Cu siguranță au fost zile între 2021 și acum când nu mă simțeam suficient de bun sau dacă voi reuși să ajung din nou acolo unde sunt astăzi, dar lucrul important este că am avut oameni minunați în jurul meu care m-au susținut continuu”, a spus Hamilton, emoționat, după cursă.

A sărbătorit pe podium, înfășurat în steagul britanic, într-o cursă care a fost ultima sa competiție acasă ca pilot al echipei Mercedes.

Conflictul din Ungaria

O mare parte din atenția de la McLaren a fost concentrată pe provocarea pentru titlu a lui Norris, însă coechipierul său, Piastri, aflat în al doilea său sezon după ce a impresionat ca novice anul trecut, a arătat de ce a fost adesea considerat următorul mare nume din sport.

Australianul a obținut prima sa victorie în Marele Premiu al Ungariei la începutul acestui an, însă nu fără controverse.

După ce l-a depășit pe coechipierul Norris la începutul cursei pentru locul 1, Piastri a construit un avans și părea că va obține victoria. Totuși, McLaren l-a adus pe Norris la boxe mai devreme în a doua rundă de opriri, reușind astfel să-l depășească pe Piastri și să preia conducerea.

McLaren a dorit ca Norris să-l lase pe Piastri să recupereze locul pe care îl câștigase inițial, după ce australianul a reușit să reducă din diferență folosind pneurile mai noi, dar Norris nu a reușit să-l ajungă din urmă pe britanic. Între timp, Norris a continuat să reziste apelurilor echipei de a reduce ritmul, în ciuda insistențelor inginerului său de cursă, Will Joseph, care îl îndemna să „facă ceea ce trebuie”.

Se părea că McLaren se îndreaptă spre un conflict rușinos între cei doi coechipieri, conflict care ar fi putut fi evitat simplu prin aducerea mai întâi la boxe a lui Piastri, dar Norris a cedat în final și l-a lăsat pe Piastri să preia conducerea în turul 68 din 70, oferind astfel echipei McLaren prima lor dublă pe podium din 2021, în timp ce întreaga echipă a respirat ușurată.

Grila își ia adio de la Danny Ric

Unul dintre cele mai îndrăgite personaje din F1 părea să își ia rămas bun de la sportul auto la începutul acestui sezon.

Daniel Ricciardo a participat la ceea ce ar putea fi ultima sa cursă din F1, Marele Premiu de la Singapore din septembrie, punând capăt unei cariere strălucite de 257 de curse, în care a câștigat opt curse și a urcat de 32 de ori pe podium.

Deși au existat speculații pe tot parcursul sezonului cu privire la viitorul lui Ricciardo, zvonurile că Liam Lawson, pilotul junior de la Red Bull, îl va înlocui pe australian la RB s-au intensificat înainte de Grand Prixul Singapore-ului. Ricciardo a încheiat cursa pe locul 18 după ce a intrat la boxe pentru pneuri noi spre sfârșitul cursei, într-o încercare reușită de a înregistra cel mai rapid timp al GP-ului.

Ricciardo a fost văzut luându-și timp să iasă din cockpit în parc fermé și era vizibil emoționat în interviul de după cursă. Patru zile mai târziu, plecarea sa a fost oficializată de către Red Bull, iar Lawson l-a înlocuit pentru restul sezonului.

La 35 de ani, Ricciardo s-a așezat exclusiv pentru un interviu cu CNN Sport la începutul acestui an și a vorbit despre cum privește cariera sa.

„Sunt mândru. Să nu mă înțelegeți greșit, dacă s-ar termina astăzi, aș fi mândru de ce am realizat,” a spus el atunci. „Dar, pe de altă parte, nu ești niciodată complet satisfăcut, pentru că motivul pentru care am intrat în Formula 1 a fost să încerc să devin campion mondial.”

Obiectivul său suprem poate că i-a scăpat, dar Ricciardo a construit un palmares care ar fi invidiat de mulți piloți pe parcursul celor 15 ani în F1, conform CNN.

