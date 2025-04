Tatăl lui Bogdan Peșchir, cetățean austriac, interviu despre fiul său. ”N-ai ce să înalți la băiatul ăsta. El e așa, un copil foarte deștept”

Este cunoscut faptul că, timp de 10 ani, Călin Georgescu și soția sa au locuit în Austria. Cetățean austriac este și tatăl lui BogPR, după cum spune într-un interviu pentru Dan Diaconescu. Întrebat dacă are cetățenie română, el a răspuns: ”Nu. Doar austriacă”. Bogdan Peșchir are, în schimb, doar română.

Tatăl celui arestat pentru implicarea în campania lui Călin Georgescu, care ar fi finanțat semnificativ promovarea candidatului independent, online, vine acum să vorbească despre fiul său. El afirmă că Bogdan Peșchir a fost ”Un copil foarte deștept. Să nu o luați ca pe o laudă, ca și cum aș vrea să spun niște chestii, să-l înalț. Nu, domnule, n-ai ce să înalți la băiatul ăsta. El e așa”.

”Omul ăsta e nebun”

Bărbatul a vorbit și despre Călin Georgescu, pe care recunoaște că-l urmărea de mulți ani, dar spune că nu l-a cunoscut niciodată: ”El (BogPR) nici nu-l cunoaște, nici eu nu-l cunosc pe Călin Georgescu, dar și eu îl urmăresc pe Călin Georgescu de mulți ani. Îl urmăresc în sensul că am văzut chestii și când era în Austria am văzut cum băile pe care le făcea discuțiile. Zic: `Omul ăsta e, scuze de cuvânt, e nebun în ghilimele`. Adică omul ăsta ce spune foarte puțin îl înțeleg, adică noi care suntem învățați cu… Și m-am bucurat de el. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu acuzat că îl susțin. Păi da, îl susțin. Eu n-am dreptul să votez, ok? Dar adică e un om, domnule, e o capacitate în geniu. România are foarte multe genii”.

Dan Diaconescu a mărturisit că, atunci când a început scandalul, i-a spus lui Bogdan Peșchir să plece din țară, dar acesta i-a răspuns ”Domnule, eu sunt patriot, eu am banii obținuți legal”. Și tatăl său spune acum: ”El este un om care nu are nimic de ascuns. Deci de ce să fugă?”, adăugând: ”El nu avea nimic de ascuns, își plătește, chiar mi-a zis: „Tata, eu, anul trecut, am plătit vreo 50.000 de euro, numai taxe”. Deci eu nu fac lucruri și din asta. Nu era stilul să-l bagi pe el într-o afacere de șmecherii. Bogdan a făcut două universități în România și Stanford Online”.

