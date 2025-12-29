Faza finală SUA - Rusia privind Ucraina. Cheia pentru pace e în Donbas, susține Kremlinul

De asemenea, în cazul în care Ucraina nu încheie un acord, va pierde şi mai mult teritoriu, transmite Reuters.

Preşedintele Rusiei Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump au vorbit, duminică, la telefon înainte de întâlnirea de la Mar-a-Lago, din Florida, între republican şi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Convorbire planificată

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că o altă convorbire telefonică este planificată în viitorul apropiat.

În schimb, Peskov a afirmat că nu se discută despre posibilitatea unei convorbiri telefonice între Putin şi Zelenski.

Peskov a refuzat să comenteze scenriul unei zone economice libere în Donbas ori viitorul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, spunând că Kremlinul simte că este nepotrivit.

Chestionat despre remarcile consilierului Kremlinului, Iuri Uşakov, despre hotărârea pe care Kievul trebuia să o ia despre Donbas, Peskov a zis că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din zonele pe care încă le controlează.

Retragerea forţelor armate ale regimului din Donbas

"Vorbim despre retragerea forţelor armate ale regimului din Donbas", a zis Peskov. Când a fost chestionat dacă se aplică şi regiunilor Zaporojie şi Herson, Peskov a refuzat să ofere detalii.

În prezent, Rusia controlează o cincime din Ucraina, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în anul 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie şi Herson şi porţiuni din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaiev şi Dnipropetrovsk, potrivit estimărilor ruseşti.

Ce spune Rusia despre Donbas

Rusia spune că Donbasul, Zaporojie şi Herson fac parte din Federația Rusă, deşi majoritatea statelor consideră că aceste regiuni fac parte din Ucraina, scrie Reuters.

Peskov a parafrazat remarcile lui Donald Trump potrivit cărora Ucraina ar putea pierde mai mult teritoriu în faţa Rusiei în lunile următoare, în situația în care Kievul nu încheie o înţelegere.

Faza finală a discuțiilor dintre SUA și Rusia

În concluzie, Peskov a mai declarat că Rusia este de acord cu Donald Trump că discuţiile care au în vedere încheierea războiului din Ucraina sunt în faza finală.

"Desigur", a spus purtătorul de cuvânt al preşedintelui Rusiei, când a fost întrebat dacă Moscova împărtăşeşte punctul de vedere al lui Donald Trump, care duminică a spus că este mai aproape ca oricând de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, notează Agerpres.

Vezi și - Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski