Diplomație sub presiune: SUA și Iran reiau convorbirile mediate de Elveția
Data actualizării: 21:24 14 Feb 2026 | Data publicării: 21:23 14 Feb 2026

Diplomație sub presiune: SUA și Iran reiau convorbirile mediate de Elveția
Autor: Mihai Ciobanu

Iranul a blocat cu pământ accesul la instalația nucleară din Isfahan, de teama unui nou atac american Imagine cu harta Iranului. Sursa foto: freepik, @pablographix

Elveţia a anunţat reluarea discuţiilor între SUA şi Iran la Geneva săptămâna viitoare.

"Confirm că sultanatul Oman va găzdui săptămâna viitoare, la Geneva, discuţii între SUA şi Iran. Elveţia salută şi susţine aceste convorbiri", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe pentru AFP, fără a menţiona o zi exactă.

"Elveţia este gata oricând să ofere medierea sa pentru a facilita dialogul între SUA şi Iran", a subliniat el, explicând că ministerul "este în contact cu părţile şi şi-a reiterat disponibilitatea pentru a susţine orice iniţiativă diplomatică vizând promovarea dezescaladării".

În Oman, pe 6 februarie, au avut loc discuţii între ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, şi emisarul preşedintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, însoţit de ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner.

Aceste discuţii s-au derulat indirect, cu medierea sultanatului Oman.

Trump şi-a concentrat recent ameninţările militare asupra programului nuclear iranian, pe care forţele americane l-au lovit în iulie anul trecut în timpul războiului israeliano-iranian de 12 zile.

Vineri, preşedintele american a evocat deschis o răsturnare a regimului din Iran, declarând că "ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla".

Cu puţin timp în urmă, el confirmase trimiterea "foarte curând" a unui al doilea portavion american în regiune.

Elveţia joacă un rol cheie în relaţiile diplomatice între Iran şi SUA de decenii. Recunoscută pentru neutralitatea sa, ţara reprezintă interesele americane în Iran după ce Washingtonul a rupt relaţiile cu Teheranul după criza ostaticilor din 1980, la un an după revoluţia iraniană.

Aceasta permite, de asemenea, menţinerea unui minim de relaţii diplomatice şi consulare între cele două ţări.

Ambasada Elveţiei la Teheran gestionează toate afacerile consulare între SUA şi Iran, în special cererile de paşapoarte, schimbările de stare civilă şi protecţia consulară a cetăţenilor americani în Iran.

iran
sua
