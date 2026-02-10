€ 5.0910
DCNews Stiri Proteste violente în Albania. Guvernul Edi Rama, acuzat de corupție / video
Data publicării: 21:27 10 Feb 2026

Proteste violente în Albania. Guvernul Edi Rama, acuzat de corupție / video
Autor: Ioan-Radu Gava

edi-rama--premeirul-albaniei--sursa-agerpres_08348500 Edi Rama, premeirul Albaniei. Sursa Agerpres

Proteste violente în Albania împotriva guvernului acuzat de corupţie.

Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters și Agerpres.

Manifestanţii au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliţia a răspuns folosind tunuri cu apă, în cel mai recent protest dintr-o serie de manifestaţii violente care reprezintă o ameninţare la adresa stabilităţii guvernării de lungă durată a premierului Edi Rama, care a preluat conducerea în 2013.

Tensiunile politice au escaladat din decembrie, după ce o unitate specială de cercetare penală a pus-o sub acuzare pe adjuncta lui Rama, Belinda Balluku, pentru presupusă intervenţie în licitaţiile publice pentru proiecte majore de infrastructură şi favorizarea anumitor companii, acuzaţii pe care Balluku le neagă.

CITEȘTE ȘI                -               Diella, ministrul AI din Albania, e „însărcinată cu 83 de copii”. Premierul Edi Rama, anunț

Mii de persoane s-au adunat în piaţa centrală din Tirana purtând steaguri şi pancarte şi scandând "Rama, du-te acasă, acest guvern corupt ar trebui să demisioneze".

Forţele antirevoltă au protejat clădirea guvernamentală.

Unitatea specială de cercetare penală, însărcinată cu combaterea corupţiei şi a crimei organizate, a cerut parlamentului să-i ridice imunitatea lui Balluku în această săptămână pentru a permite arestarea acesteia.

Nu este clar când parlamentul, în care partidul de guvernământ al lui Rama deţine majoritatea, va vota sau dacă va vota pentru ridicarea imunităţii vicepremierului.

x close