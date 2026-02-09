Prof. dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat că stenoza aortică nu prezintă simptome evidente, dar ele apar atunci când arterele coronare se blochează și afectează circulația sângelui în inimă. Acesta a atras atenția asupra pacienților diabetici care nu simt durerea toracică și pot avea chiar infarcturi silențioase.

„În cazul stenozei nu sunt simptome, dar atunci când arterele coronare sunt înfundate, pacientul este avertizat”, a spus Val Vâlcu.

„Aveți foarte mare dreptate, cu excepția cazurilor, care sunt din ce în ce mai frecvente, când pacienții sunt diabetici. În momentul de față, avem foarte mulți pacienți diabetici tineri, pacienți care sunt între 50-60 de ani, care au diabet de câțiva ani.

Pacienții diabetici nu au acea simptomatologie tipică, acea durere toracică anterioară cu caracter constrictiv care se accentuează la efort sau la frig și care cedează la nitroglicerină. Pacienții diabetici, datorită neuropatiei diabetice, a nervișorilor periferici care sunt afectați de diabet, nu simt de cele mai multe ori durerea.

Ieri am văzut doi pacienți, între 50-60 de ani, care avuseseră deja unul sau două infarcturi miocardice silențioase, cu mari teritorii coronariene închise, în special se închide coronara dreaptă de pe peretele postului inferior al inimii sau artera interventriculară anterioară, care este cea mai importantă arteră a inimii, și pacienții acuză o stare de oboseală.

Realizăm o ecografie cardiacă și vedem că zone din mușchiul inimii nu se mai mișcă în sincron, cum trebuie, uniform, iar de abia coronarografia sau realizarea unui computer tomograf coronarian arată extensia și importanța leziunilor coronariene”, a spus prof. dr. Victor Costache.

Cum pot fi depistate problemele coronariene

Prof. dr. Victor Costache a explicat că electrocardiograma oferă informații utile, dar poate să nu detecteze problemele coronariene dacă nu este făcută în timpul crizei. De aceea, ecografia cardiacă și computerul tomograf coronarian sunt foarte importante pentru evaluarea arterlor coronare și detectarea afecțiunilor.

„Electrocardiograma este un examen care ne aduce multe informații, care poate să ne arate de multe ori dacă pacientul a avut sau nu o problemă coronariană.

Modificările nu apar neapărat dacă stenozele sunt semnificative, dacă pacientul nu face o electrocardiogramă în criză, așa că e foarte important să facem o ecografie cardiacă, care în mâini pricepute arată modificări în felul în care se contractă diferitele segmente cardiace. Ce este cel mai important este faptul că avem acest instrument extraordinar care se numește examenul computer tomograf coronarian.

Practic, în momentul de față, există aparate de computer tomograf cu rezoluție foarte bună care permit realizarea de secțiuni milimetrice sau mai mici chiar de un milimetru la nivelul arterelor coronare. Există softuri de reconstrucție tridimensională și un radiolog bun poate vedea foarte bine cum arată arterele coronare la nivelul inimii. Acest examen computer tomograf coronarian ne permite să excludem pacienții care nu au probleme coronariene.

Deci dacă mergem și facem un computer tomograf coronarian, dacă nu vedem nicio problemă la nivelul arterelor coronare, înseamnă că este okay sută la sută. Dacă, în schimb, se văd plăci de dimensiuni mici, medii sau mari, este foarte important să realizăm un examen suplimentar, o coronarografie pentru a ne asigura că plăcile care sunt identificate de către computerul tomograf sunt semnificative sau nesemnificative”, a spus prof. dr. Victor Costache la DC News și DC Medical.

