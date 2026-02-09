Criza energetică lasă Cuba fără kerosen: Alimentare suspendată pentru companiile aeriene

Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene care deservesc ţara că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de o lună, cu începere de luni la miezul nopţii, din cauza crizei energetice, a informat duminică AFP un oficial european al unei companii aeriene.

Criză energetică în Cuba

„Aviaţia civilă cubaneză a notificat toate companiile aeriene că nu va mai exista alimentare cu JetFuel, combustibilul pentru aviaţie, începând de marţi, 10 februarie, ora 00:00”, ora locală, a declarat un responsabil al unei companii aeriene, sub protecţia anonimatului.

Cuba se confruntă cu o criză energetică foarte gravă după ce Venezuela, sub presiunea Statelor Unite, a întrerupt aprovizionarea cu petrol, iar Washingtonul a ameninţat că va impune taxe vamale ţărilor care îi vând petrol, potrivit Agerpres.

Amintim că președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat, la 3 ianuarie 2026, de forțele americane și adus în SUA pentru a fi judecat pentru trafic de droguri.

Citește și: „Doar Trump poate intermedia o înţelegere”. Diplomaţia ucraineană cere accelerarea discuţiilor de pace cu Rusia