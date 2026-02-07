€ 5.0923
DCNews Stiri Internațional Posibil sabotaj feroviar în Italia, în timpul JO de iarnă
Data publicării: 15:24 07 Feb 2026

Posibil sabotaj feroviar în Italia, în timpul JO de iarnă
Autor: Florin Răvdan

cfr-calatori-trenuri_56442300 Foto ilustrativ DC News

Un posibil sabotaj feroviar a fost descoperit în Italia, chiar în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei feroviare au fost deteriorate în apropiere de Bologna, în nordul Italiei, provocând întârzierea unor trenuri, a declarat sâmbătă un oficial, conform agenţiei Reuters.

Compania feroviară de stat FS (Ferrovie dello Stato) a comunicat că problema cu cablurile, apărută în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă găzduite de Italia, nu a fost provocată de nicio defecţiune tehnică.

Incidentul a perturbat unul din cele mai aglomerate noduri feroviare din peninsulă, între Bologna, Milano şi Veneţia; întârzierile au ajuns la 90 de minute pentru serviciile de mare viteză, Intercity şi regionale.

Milano este unul din oraşele-gazdă ale Jocurilor Olimpice, celălalt fiind Cortina d'Ampezzo, unde se poate ajunge de la Veneţia pe calea ferată.

Reuters reaminteşte că în perioada Jocurilor Olimpice de la Paris, în vara lui 2024, mai mulţi sabotori au atacat noaptea sau dimineaţa foarte devreme reţeaua de trenuri de mare viteză TGV din toată Franţa, provocând haos în transporturi înaintea ceremoniei de deschidere, scrie Agerpres. 

Comentarii

