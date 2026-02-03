Regele Zulu cere tuturor migranților să părăsească Africa de Sud

În cadrul unui eveniment public care marca înfrângerea britanică în bătălia de la Isandlwana, regele Misuzulu kaZwelithini a folosit un termen peiorativ pentru a se referi la migranții din țările africane vecine și a declarat că aceștia ar trebui obligați să plece.

Migranți, relații mixte și copii „acceptați”

Monarhul a afirmat că un număr tot mai mare de femei sud-africane au relații cu bărbați străini și a spus că, deși copiii născuți din aceste relații pot rămâne în țară, bărbații trebuie să plece.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani nu deține nicio putere politică oficială, dar cuvintele sale au o pondere semnificativă în rândul celor 12 milioane de zuluși din Africa de Sud, care îl consideră un păstrător al tradițiilor și o autoritate morală puternică.

Declarațiile sale vin la câteva săptămâni după ce poliția a fost nevoită să folosească tunuri de apă și grenade paralizante pentru a dispersa demonstrațiile violente de la o școală primară din Durban, KwaZulu-Natal, conform Daily Mail.

Acuzații privind accesul copiilor migranților la educație

Tulburările au izbucnit după ce activiștii anti-imigrație au acuzat școala primară Addington că acordă prioritate copiilor migranților în detrimentul elevilor sud-africani.

Autoritățile locale au negat această acuzație și au afirmat că nu există dovezi că imigrația ar fi cauzat o penurie de locuri în școli.

În timp ce îndemna la calm și avertiza susținătorii să nu ia legea în propriile mâini, regele și-a repetat cererea ca cetățenii străini să părăsească țara.

Referindu-se la conflictele din școli, el a spus: „Ceea ce s-a întâmplat la Addington arată că suntem compromiși de surorile noastre. Dar ce putem face, deoarece copiii lor sunt nepoții și nepoatele noastre? Cu toate acestea, trebuie să ne așezăm și să discutăm acest lucru. Chiar dacă nepotul sau nepoata mea este născut(ă) dintr-un cetățean străin, acel cetățean străin trebuie să plece, în timp ce nepotul sau nepoata mea ar trebui să rămână”.

Comentariile au fost întâmpinate cu aplauze din partea mulțimii, determinându-l pe rege să râdă în timp ce vorbea.

Xenofobia, o problemă veche și persistentă

Criticii au subliniat rapid ironia remarcilor sale, menționând că propria sa mamă era din Eswatini și că una dintre soțiile sale provine, de asemenea, din regatul vecin.

Xenofobia afectează de mult timp Africa de Sud, cu repetate izbucniri de violență împotriva migranților în ultimul deceniu.

Comentariile regelui fac ecou celor ale tatălui său, Goodwill Zwelithini, care le-a spus migranților în 2015 să „își împacheteze lucrurile” și să părăsească țara, remarci considerate ulterior „jignitoare și dăunătoare” de către organismul național pentru drepturile omului.

După mai bine de zece ani, ostilitatea față de migranți rămâne o problemă politică volatilă, alimentată de afirmații că străinii le iau locurile de muncă și beneficiază de servicii publice.

Rata șomajului din Africa de Sud rămâne printre cele mai ridicate din lume, situându-se în jurul valorii de 33%.