Invitat în emisiunea DC Medical, Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic Sanador, a explicat care sunt cele mai frecvente greșeli făcute de schiori, cum trebuie reglate corect legăturile și când o accidentare aparent banală poate ascunde o leziune serioasă.

Frica de accidentare l-a ținut departe de schi, dar experiența l-a convins

Chiar și medicii sunt prudenți când vine vorba de sporturile de iarnă, mai ales din cauza riscului de leziuni la genunchi.

Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic Sanador: „Eu am început să schiez personal târziu în cursul vieții. M-am apucat în urmă cu 2 ani de zile fiind foarte temător de accidentare la nivelul genunchiului. Prin prisma meseriei pe care o am, întâlnesc cu multe accidentari de la schi și atunci m-am ferit de acest sport. Dar pentru că iubesc muntele și îmi place viteza și adrenalina, am decis să mă apuc de acest sport. Și am observat că cel mai bine este să respecti instrucțiunile unora mai avansați și foarte bine pregătiți în domeniu”.

De ce lecțiile de schi reduc semnificativ riscul de accidentare

Dr. Răzvan Dragomir punctează că un reglaj greșit al legăturilor poate produce exact accidentările pe care schiorii încearcă să le evite.

„Legăturile, ele trebuiesc setate conform cu greutatea ta, nivelul tău de schiat. Nu e bine nici să fie prea lejere ca să sară schiul foarte ușor pentru că te poți accidenta acum din această cauză. Dar nici să nu sară, să fie prea strânse și în momentul în care ai căzut, schiul să rămân atașat și să îți imprime o torsiune foarte puternică în picior. Aceste setări, adaptări ale legăturilor, trebuie făcute conform cu manualul de utilizare, ca să spunem așa, apoi conform nivelului fiecăruia, am observat prin experiența personală.

De asemenea, ar trebui să apelăm la lecții de schi și să învățăm să schiem corect pentru că mulți dintre prietenii mei și mulți dintre cunoscuți au început să schieze singuri și s-au adaptat de la zi la zi la acest sport. E mult mai facil și mult mai corect și mult mai safe pentru a preveni accidentările să înveți să schiezi cu instructor de schi, cu monitor de schi și să progresezi treptat și să încerci pârtii din ce în ce mai grele conform cu abilitățile tale”, spune medicul.

Durerea, instabilitatea și trosnetul sunt semnale de alarmă

Corpul oferă indicii clare atunci când leziunea nu trebuie ignorată, conform Dr. Răzvan Dragomir:

„În urma accidentărilor ușoare putem continua cel mai frecvent. Dacă e o accidentare severă, de multe ori nu mai poți și atunci vine salvamontul cu salvarea și te-au preluat. Dar în multe dintre situații căzăturile sunt urmate de dureri moderate. În anumite locuri ale corpului, dacă vorbim despre genunchi, el doare pe interior, pe lateral, poate să ai senzația de instabilitate.

Dacă în cursul căzăturii ai simțit un trosnet la nivelul articulației, cel mai bine este să te oprești. Chiar dacă este o accidentare ușoară, mai bine este să te prezinți din timp la medic pentru a stabili complexitatea leziunii pe care o ai. Dacă într-adevăr este o leziune, o durere minoră, care într-o jumătate de oră a dispărut și seara nu mai ai nici o problemă, poți continua schiatul și a doua zi. Dar dacă durerea persistă sau se intensifică chiar în cursul după amiezii, dacă a doua zi te doare în momentul în care calci, sprijini sau îndoi sau îndrepți genunchiul, cel mai bine este să te oprești și să ajungi la un medic, un specialist în ortopedie care să te analizeze, să te diagnosticheze corect și să alegeți împreună tratamentul specific”.

Cât de repede trebuie să ne prezentăm la doctor

Urgență relativă sau urgență majoră? Nu toate accidentările au aceeași gravitate, dar toate trebuie evaluate corect.

Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic Sanador: „Cel mai frecvent, în urma unui traumatism serios la nivelul genunchiului, nu mai poți continua. Am exemplul multor cunoștințe care m-au sunat din Austria sau din Italia în cadrul vacanțelor în străinătate la schi și după o accidentare durerea i-a oprit în a mai continua.

Chiar dacă ceilalți membri ai familiei își continuă vacanța, accidentatul trebuie cu siguranță văzut de cineva la urgență în zona respectivă. La noi în țară există în fiecare stațiune montană servicii medicale de urgență unde poți apela și unde poți fi investigat de urgență, să ți se facă o radiografie pentru a exclude o fractură și să-ți aplice un tip de imobilizare: orteză sau ghips pentru a nu agrava lucrurile. Urgența e o urgență relativă, să-i spunem așa.

Fractura și fractura deschisă dacă se întâmplă, pentru că am avut și astfel de situații, în momentul în care tu cazi în cursul schiatului poți să-ți fracturezi un membru, femurul sau ambele oase ale gambei și fractura este o urgență majoră. Atunci vei fi preluat cu elicopterul de pe pârtie și vei fi dus la un spital de urgență. În cadrul celorlalte traumatisme, urgența este o urgență relativă.

Cât mai repede posibil trebuie ajuns la medic”.

RMN-ul, investigația-cheie pentru leziunile frecvente la schi

Radiografia exclude fractura, dar nu spune totul.

„În zilele noastre RMN este la îndemână. Chiar și în stațiunile foarte faimoase nu poți face RMN imediat, pentru că nu ai nici unde și nu e poate momentul să-l faci. Un RMN ar trebui făcut cât mai repede posibil. Foarte rapid se efectuează radiografii, chiar în clinica de la baza pârtiei există un aparat de radiologie în cele mai multe locuri ca să excluzi o fractură, dar RMN-ul este investigația de elecție pentru că cele mai frecvente leziuni sunt leziuni ale țesuturilor moi. Leziuni ligamentare, leziuni meniscale, leziuni ale tendoanelor și astea ale cartilajului. Aceste leziuni se văd la RMN foarte bine. Putem să stabilim diagnostic de certitudine și apoi să urmăm un tratament specific”, concluzionează Dr. Răzvan Dragomir.