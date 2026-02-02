Cine trebuie sa emită factura pentru veniturile din drepturi de autor în 2026

Până în acest an, sistemul RO e-Factura era obligatoriu pentru firme în relația cu statul și în majoritatea tranzacțiilor dintre firme. Astfel, legislația nu prevedea explicit că și persoanele fizice care desfășoară activități economice trebuie să se înscrie în Registrul e-Factura.

În ce condiții se emite factura pentru veniturile din drepturi de autor

Potrivit noilor reglementări, acestea trebuie să se înregistreze în sistem și să transmită facturile pentru sumele încasate, chiar dacă nu sunt organizate ca persoane fizice autorizate (PFA), potrivit informațiilor furnizate de ANAF.

Factura se face de către titularul dreptului și se transmite prin sistemul RO e-Factura, asigurând trasabilitatea veniturilor.

Legislația mai prevede și înregistrarea obligatorie în Registrul RO e-Factura, care se face prin depunerea formularului 082.

Concret, dacă o persoană fizică desfășoară o activitate economică independentă (de exemplu: prestări de servicii, colaborări, activități profesionale), atunci:

trebuie să emită facturi pentru serviciile sau bunurile livrate;

facturile trebuie transmise exclusiv prin sistemul RO e-Factura;

Cum se emite factura în e-Factura

Factura se emite de persoana fizică titulară a drepturilor, de pe CNP-ul propriu (nu de pe firmă, nu de pe altă entitate)

suma facturată este suma BRUTĂ, nu suma încasată „în mână”

factura trebuie emisă și transmisă prin SPV – RO e-Factura

termenul de transmitere este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii

este obligatorie înscrierea în Registrul RO e-Factura (formular 082)

obligația există chiar dacă NU sunteți PFA și indiferent dacă sunteți sau nu plătitor de TVA.

Ce s-a schimbat în 2026

"O altă modificare are în vedere introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026.

Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare", arată Guvernul.