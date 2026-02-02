€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Cine trebuie sa emită factura pentru veniturile din drepturi de autor în 2026
Data publicării: 10:23 02 Feb 2026

Cine trebuie sa emită factura pentru veniturile din drepturi de autor în 2026
Autor: Dana Mihai

factura calculator foto pexels

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de autor au obligația de a emite facturi prin sistemul RO e-Factura.

Până în acest an, sistemul RO e-Factura era obligatoriu pentru firme în relația cu statul și în majoritatea tranzacțiilor dintre firme. Astfel, legislația nu prevedea explicit că și persoanele fizice care desfășoară activități economice trebuie să se înscrie în Registrul e-Factura.

În ce condiții se emite factura pentru veniturile din drepturi de autor

Potrivit noilor reglementări, acestea trebuie să se înregistreze în sistem și să transmită facturile pentru sumele încasate, chiar dacă nu sunt organizate ca persoane fizice autorizate (PFA), potrivit informațiilor furnizate de ANAF.

Factura se face de către titularul dreptului și se transmite prin sistemul RO e-Factura, asigurând trasabilitatea veniturilor.

Legislația mai prevede și înregistrarea obligatorie în Registrul RO e-Factura, care se face prin depunerea formularului 082.

Citește și: RO e-Factura, schimbarea decisă de Guvern. Cine nu va fi obligat să folosească sistemul

Concret, dacă o persoană fizică desfășoară o activitate economică independentă (de exemplu: prestări de servicii, colaborări, activități profesionale), atunci: 

  • trebuie să emită facturi pentru serviciile sau bunurile livrate;

  • facturile trebuie transmise exclusiv prin sistemul RO e-Factura;

Cum se emite factura în e-Factura

  • Factura se emite de persoana fizică titulară a drepturilor, de pe CNP-ul propriu (nu de pe firmă, nu de pe altă entitate)

  • suma facturată este suma BRUTĂ, nu suma încasată „în mână”

  • factura trebuie emisă și transmisă prin SPV – RO e-Factura

  • termenul de transmitere este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii

  • este obligatorie înscrierea în Registrul RO e-Factura (formular 082)

  • obligația există chiar dacă NU sunteți PFA și indiferent dacă sunteți sau nu plătitor de TVA.

Ce s-a schimbat în 2026

"O altă modificare are în vedere introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026.

Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare", arată Guvernul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

factura drepturi de autor 2026
factura
drepturi de autor
e-factura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 36 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 46 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 52 minute
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 43 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 36 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 11 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close