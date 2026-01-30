€ 5.0961
RO e-Factura, schimbarea decisă de Guvern. Cine nu va fi obligat să folosească sistemul
Data actualizării: 16:30 30 Ian 2026 | Data publicării: 14:58 30 Ian 2026

RO e-Factura, schimbarea decisă de Guvern. Cine nu va fi obligat să folosească sistemul
Autor: Roxana Neagu

factura calculator foto pexels

Guvernul a decis astăzi modificări importante privind sistemul RO e-Factura.

Guvernul a decis o modificare ce are ”în vedere introducerea unui termen de tranziție pentru RO e-Factura, respectiv până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026. Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare. Cei deja înregistrați obligatoriu pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cei care nu sunt înscriși trebuie să se înregistreze cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026.

De asemenea, modificările legislative adoptate prin actul normativ vizează simplificarea și debirocratizarea înregistrării fiscale a sediilor secundare cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.

În scopul simplificării procedurilor și pentru a veni în sprijinul contribuabililor/plătitorilor care au mai multe sedii secundare, a fost modificată Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel:

- În cazul în care contribuabilul/plătitorul care are organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, acesta are obligația să desemneze unul dintre aceste sedii secundare, ca sediu secundar desemnat și să înregistreze fiscal acest sediu, urmând ca plata impozitului să se realizeze utilizând codul de identificare fiscală al sediului secundar desemnat, indiferent de câte sedii secundare funcționează pe raza unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale respective;

- Se elimină obligația de înregistrare fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, aflate pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale pe care se află  domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului;

- Reguli similare cu cele menționate anterior sunt aplicabile și pentru contribuabilii care au sedii secundare deja înființate și care urmează să notifice organul fiscal, până la 30 iunie 2026, cu privire la sediul secundar desemnat. În acest caz, se suspendă până la data de 30 iunie 2026 aplicarea sancțiunii prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru contribuabilii plătitorii care au obligația să solicite înregistrarea fiscală prevăzut la art. II din Legea nr. 245/2025” anunță Guvernul.

e-factura
