DCNews Economie MOL, jucător regional după ce a bătut palma cu Gazprom. Ungurii așteaptă acționari din Emirate
Data actualizării: 13:43 20 Ian 2026 | Data publicării: 13:42 20 Ian 2026

MOL, jucător regional după ce a bătut palma cu Gazprom. Ungurii așteaptă acționari din Emirate
Autor: Ion Voicu

NIS

Grupul MOL a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziționa participația de 56,15% deținută în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS).

 

După finalizarea tranzacției, MOL va controla compania care operează singura rafinărie din Serbia, consolidând prezența grupului pe piețele energetice din Europa Centrală și de Sud-Est. Pe lângă rafinăria de la Pancevo, NIS deține și o rețea de retail, precum și un portofoliu de explorare și producție. Tranzacția va fi finalizată odată cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în acordul-cadru, inclusiv obținerea aprobărilor de reglementare necesare.

„MOL este angajată să lucreze împreună cu Guvernul Serbiei pentru a asigura mai departe securitatea aprovizionării în Serbia și în regiune. Suveranitatea energetică a țărilor fără ieșire la mare necesită rafinării locale puternice, care funcționează predictibil și performant, precum și implicarea unor parteneri puternici. În acest sens, Grupul MOL se află în negocieri cu ADNOC, compania națională de petrol a Emiratelor Arabe Unite, pentru intrarea acesteia ca acționar minoritar în NIS, cu menținerea de către MOL a participației majoritare și a controlului asupra companiei. Suntem pregătiți pentru această etapă și vom continua discuțiile cu partenerii noștri”, a declarat Zsolt Hernádi, președinte și director general al Grupului MOL.

Tranzacția necesită aprobarea OFAC (departament al Trezoreriei SUA)

Finalizarea tranzacției necesită, printre altele, aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, precum și alte aprobări guvernamentale și de stat în Serbia. Acordul-cadru stabilește principalele condiții ale contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv calendarul pentru efectuarea procesului de due diligence asupra NIS și demersurile de obținere a aprobărilor de reglementare. Părțile își propun semnarea contractului de vânzare-cumpărare până la data de 31 martie 2026.

Rafinăria de la Pancevo are o istorie de peste jumătate de secol. Unitatea a început să funcționeze în 1968 și de atunci joacă un rol esențial în aprovizionarea energetică a Serbiei. În ultimul deceniu și jumătate, rafinăria a trecut printr-un amplu proces de modernizare, desfășurat în mai multe etape. Cu o capacitate de rafinare de aproape 4,8 milioane de tone/an, unitatea produce în principal motorină și benzină Euro-5 conforme cu standardele UE, gaz natural lichefiat, produse petrochimice, combustibil pentru încălzire, bitum și alte produse petroliere.

 Compania operează aproape 400 de stații de servicii în Serbia, România și Bosnia și Herțegovina; în consecință, tranzacția poate consolida suplimentar strategia MOL orientată către consumator.

NIS deține, de asemenea, un portofoliu semnificativ de active în explorare și producție. Compania are aproximativ 173 milioane barili echivalent petrol în rezerve 2P și o producție zilnică de țiței și gaze în Serbia de peste 20.000 barili echivalent petrol/zi. Totodată, deține licențe de explorare în România și Bosnia și Herțegovina.

Comentarii

