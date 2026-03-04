€ 5.0959
DCNews Economie Programul Tranziție Justă: 166 de microîntreprinderi au depus proiecte de peste 45 milioane de euro la Galați
Data publicării: 15:53 04 Mar 2026

Programul Tranziție Justă: 166 de microîntreprinderi au depus proiecte de peste 45 milioane de euro la Galați
Autor: Crişan Andreescu

Galați

Primele contracte semnate , pentru afaceri în construcții, confecții și domeniul medical au fost depuse în Galați.

Astăzi, la sediul Consiliului Județean Galați,  în prezența domnului Andrei Chivu, director general în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, și a doamnei Lumnița Mhailov, director general al ADR Sud-Est, am semnat primele cinci contracte de finanțare dedicate microîntreprinderilor, prin Programul Tranziție Justă.

 Pe linia de finanțare dedicată microîntreprinderilor gălățene au fost alocate peste 22,57????????,???????? milioane de euro pentru dezvoltarea afacerilor, prin granturi cuprinse între 50.000 și 300.000 de euro, ce pot acoperi până la 90% din valoarea proiectelor.

Demn de remarcat este interesul foarte mare pentru aceste fonduri europene: au fost depuse 166 de proiecte, în valoare de pste 45,6milioane de euro, dublu față de suma planificată inițial și cu un potențial de a genera peste 600 de noi locuri de muncă!

 Ne bucurăm să vedem această dinamică extraordinară a mediului de afaceri gălățean, iar în prezent avem deja 23 de proiecte selectate  pentru finanțare. Primele cinci microîntreprinderi,  ce activează în domenii esențiale precum construcțiile industriale, confecțiilor și domeniul medical (cardiologie, ginecologie, stomatologie) au semnat astăzi contractele de finanțare pentru investiții în valoare totală de aproape 9 milioane de lei,  din care peste 7,1 milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile.

Îi felicităm pe întreprinzători și pe toți cei care contribuie la derularea acestor proiecte. În perioada următoare vom semna și alte contracte , pe măsură ce procesul de evaluare va fi finalizat.

Sunt fonduri care se vor regăsi în economia Galațiului, în dezvoltarea mediului de afaceri local și în crearea de noi locuri de muncă!,a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

